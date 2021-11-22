ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
С чего началась Сибирь: Казахстан восстанавливает историю забытого ханства
В Нур-Султане прошла конференция, посвященная Сибирскому ханству, от которого происходит название нынешней Сибири. Это постордынское государство повлияло на становление Казахского ханства, а также на этногенез проживавших в нем тюркских народов. При этом многие аспекты истории Сибирского ханства остаются неисследованными. #Казахстан #сибирскоеханство #история
С чего началась Сибирь: Казахстан восстанавливает историю забытого ханства / Others
22 ноября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us