С чего началась Сибирь: Казахстан восстанавливает историю забытого ханства

В Нур-Султане прошла конференция, посвященная Сибирскому ханству, от которого происходит название нынешней Сибири. Это постордынское государство повлияло на становление Казахского ханства, а также на этногенез проживавших в нем тюркских народов. При этом многие аспекты истории Сибирского ханства остаются неисследованными. #Казахстан #сибирскоеханство #история