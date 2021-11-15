Украинское предприятие «Меридиан» им. С. П. Королева (входит в «Укроборонпром») начнет выпуск боевых роботов. Производитель подписал договор о сотрудничестве с холдингом Sikorsky Challenge и разработчиками проекта «Мобильные боевые роботы», сообщает портал «Милитарний».

Проект по созданию боевых роботов отобрали в ходе конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021. Разработки прошли предварительный отбор, в ходе которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях завода и т.д.

В рамках проекта «Мобильные боевые роботы» планируют создать семейство боевых машин для логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования. Предприятие «Укроборонпрома» обеспечит серийное производство роботов, а холдинг Sikorsky Challenge — маркетинговое сопровождение.

«Наш завод готов к таким вызовам и наш приоритет на сегодняшний день — налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики страны», — заявила директор по развитию ОАО «Меридиан» Ольга Руденко.

Авторы проекта «Мобильные боевые роботы» представили базовое гусеничное шасси «Енот». Машина массой 65 килограммов может нести 40 килограммов полезной нагрузки. Заявленный радиус действия роботизированной платформы составляет 600 метров. По данным разработчиков, длительность автономной работы робота составляет полтора часа.

Кроме того, Руденко добавила, что другие четыре проекта, определенные в подписанном соглашении, реализацию которых планируют начать впоследствии, касаются противодействия беспилотникам гипотетического противника, проведения разминирования участков местности с помощью БПЛА, создания сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот. Еще одной из приоритетных задач украинской оборонки является создание высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов и экономичного электродвигателя.

Ранее TRT на русском писал, что оборонная промышленность Турции намерена начать серийное производство наземных беспилотных транспортных средств легкого, среднего и тяжелого класса для нужд структур безопасности.