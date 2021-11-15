Узбекистан направит в провинцию Балх на севере Афганистана группу из 30 технических специалистов для содействия в реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе, сообщает TOLOnews.

Узбекские специалисты помогут отремонтировать поврежденное оборудование в аэропорту и восстановить работу авиаузла, сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на встрече с представителями «Талибана» и властями провинции 14 ноября.

Ташкент откликнулся на просьбу новых афганских властей помочь в возобновлении работы аэропорта, вскоре он будет сдан в эксплуатацию, уточнил Иргашев. Он также сообщил, что обучение в Узбекистане пройдут 83 сотрудника Министерства транспорта и гражданской авиации Афганистана, которые работают в аэропорту.

Власти провинции Балх выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в экономической сфере и расширении торговых отношений между двумя странами. Стороны обсудили и задолженность Афганистана по счетам за электроэнергию перед Узбекистаном. «Мы сообщили, что, когда проблемы банковской системы будут решены, мы оплатим счета, Узбекистан не должен сокращать объемы поставок электроэнергии», — сказал губернатор провинции Абу Хамза Кудратуллах.

Представитель Узбекистана заверил, что Ташкент постарается помочь Афганистану в различных сферах, особенно в вопросах восстановления инфраструктуры. Узбекистан в силу своего географического расположения с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией в Афганистане. Правительство талибов в октябрезаверило, что Ташкент не столкнется с угрозами со стороны Афганистана. Узбекистан в свою очередь заявил о готовности выполнять обязательства в сферах энергетики, транспорта и торговли.