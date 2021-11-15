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В Турции будут производить пять моделей отечественных электромобилей
В 2030 году в Турецкой Республике будут производить пять моделей отечественных электромобилей. Уже сейчас 51% комплектующих турецкого электрокара производится в самой Турции
В Турции будут производить пять моделей отечественных электромобилей
Фото: АА / Others
15 ноября 2021 г.

В 2030 году в Турции будут производить пять моделей отечественных электромобилей, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает агентство Anadolu.

Варанк вместе с группой парламентариев посетил Инициативную группу «Турецкие автомобили» (TOGG), ответственную за реализацию проекта первого отечественного электромобиля, где осмотрел прототип турецкого электрокроссовера TOGG.

Руководитель TOGG Гюрджан Каракаш сообщил, что серийное производство турецких электромобилей планируется начать с конца 2022 года. По его словам, особо перспективным сегментом авторынка представляется C SUV, и турецким производителям нужно в первую очередь заявить о себе на этом направлении.

Варанк со своей стороны отметил, что проект отечественного автомобиля Турции изменит облик автомобильной промышленности Турции и придаст ей новый импульс. По словам министра, с конвейеров турецких предприятий может сходить в целом два млн автомобилей в год. Турция является одним из самых важных игроков на глобальном рынке автопроизводителей, указал он.

«Если мы хотим сохранить конкурентоспособность автопрома, необходимо делать акцент и на электрических транспортных средствах. Проект TOGG изменит отрасль», — отметил Варанк.

Министр отметил, что в 2030 году в Турции планируется выпускать пять различных моделей TOGG, одной из которых станет электрокроссовер сегмента С.

Сейчас уже 51% комплектующих турецкого отечественного электромобиля производится в самой Турции, отметил Варанк. Автомобили будут производиться на заводе, расположенном на площади 1,2 млн квадратных метров в районе Гемлик в провинции Бурса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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