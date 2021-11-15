Израиль может прослушивать каждый телефонный разговор, происходящий на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщил Middle East Eye бывший сотрудник подразделения 8200 (подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля).

Каждый мобильный телефон, ввезенный в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, оснащен израильским жучком. Любой палестинец, использующий единственные работающие на оккупированной территории мобильные сети Jawwal или Wataniya, находится под наблюдением. В любой момент времени ведущиеся между палестинцами разговоры слушают сотни израильских солдат.

Аудиослежка делится на две группы. Во-первых, интерес представляют палестинцы, проявляющие политическую активность или представляющие угрозу безопасности с точки зрения Израиля. Во-вторых, слежка используется службой внутренней безопасности «Шин-Бет» для поиска «точек давления» в палестинском обществе.

«Это может быть поиск геев, на которых можно оказать давление, чтобы они донесли на своих родственников, или же поиск мужчины, который изменяет своей жене. А если найти кого-то, кто должен кому-то деньги, то с ним можно связаться и предложить деньги для выплаты долга в обмен на сотрудничество с его стороны», — сообщил израильтянин.

«Это целый мир, в котором Шин-Бет может получить власть над палестинцами, что в конечном итоге заставляет их сотрудничать или раскрывать информацию о других людях, и все это является частью системы контроля», — добавил он. По словам бывшего сотрудника подразделения 8200, у властей Израиля нет никаких ограничений во всем, что касается вторжения в частную и общественную жизнь палестинцев. И, похоже, нет никаких ограничений в том, что солдаты делают с перехваченными ими разговорами.

«Иногда это личные разговоры, может быть, даже интимные разговоры. Солдаты смеются, услышав разговоры о сексе. Они сохраняют разговоры и отправляют их своим друзьям. Это очень грубое вторжение в частную жизнь каждого проживающего там палестинца», — указал израильтянин. При этом солдаты, которые осуществляют прослушку, не видят в этом моральной или этической проблемы. «Окружающие их люди и их семьи говорят им, что это правильно; все поддерживают их. Их командир, их родители, государство, их друзья. Нет никаких причин, из-за которых солдаты должны думать, что то, что они делают, неправильно», — сказал бывший сотрудник подразделения 8200.