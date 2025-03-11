Блокада сектора Газа со стороны Израиля может привести к повторному гуманитарному кризису, заявил глава Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) Филипп Лаззарини.

По его словам, ситуация в регионе стремительно ухудшается после решения израильских властей перекрыть поставки продовольствия, медикаментов и топлива. Израиль объясняет этот шаг давлением на ХАМАС в рамках переговоров о прекращении огня, однако международные организации предупреждают о катастрофических последствиях.

«Чем дольше продолжаются эти ограничения, тем сильнее их воздействие на население. Мы рискуем вернуться к ситуации, которая уже привела к массовому голоду», — заявил Лаззарини. Он также подчеркнул, что использование гуманитарной помощи в качестве рычага давления недопустимо.

Финансовое положение БАПОР остается критическим. После того как Израиль запретил агентству работать на своей территории, Тель-Авив также выступил с инициативой передать его функции другим международным организациям. Однако Лаззарини заявил, что пока ни одна структура не заменила агентство в Газе, а сама организация подвергается широкой кампании дезинформации со стороны израильского лобби.

Последствия израильской блокады уже сказываются на жителях региона. В Газе 10-11 марта закрылись последние работающие пекарни. По данным Союза пекарей, шесть из оставшихся 22 уже приостановили работу из-за нехватки топлива.

«Если ситуация не изменится, остальные закроются в течение недели», — заявил глава Союза Абдель-Нассер аль-Аджрами.

Тем временем цены на продукты питания продолжают расти, а отключение электроэнергии угрожает оставить сотни тысяч человек без чистой воды.

40-летняя Гада аль-Ракаб, мать шестерых детей, вынуждена печь хлеб в самодельной глиняной печи, так как ее дом был разрушен.

«У нас нет ни электричества, ни воды, ни еды. Мы не живем, мы выживаем. Что нам остается?» — заявила женщина в беседе с Reuters.

По данным ООН, 2,3 млн жителей сектора полностью зависят от гуманитарной помощи. ХАМАС осудил израильскую блокаду, назвав ее «коллективным наказанием», и заявил, что не пойдет на уступки под давлением.



