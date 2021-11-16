Практически ничего нового, но абсолютно характерная для новейшего российского времени избирательная кампания все же имела некоторые особенности. Конечно же, главенство агитации за пропрезидентскую партию «Единая Россия» с подключением к этому процессу кремлевских политических мастодонтов, таких как Сергей Лавров или Сергей Шойгу, было предсказуемо. Выбора на «выборах», по сути, и не было. Что же стало особенностями и «изюминками» прошедшего мероприятия?

- Отсутствие в списках кандидатов «героев крымской весны»

- Отсутствие кандидатов от крымских татар

- «Слив» выборов от КПРФ с выставлением заведомо непроходного кандидата

- «Слив» выборов от ЛДПР по примеру КПРФ

21 сентября избирком российских властей аннексированного Крыма объявил результаты выборов. Согласно опубликованным данным, лидером является проправительственная партия «Единая Россия», которая набрала 63,33% голосов. Далее, с большим отрывом идут так называемые оппозиционные КПРФ и ЛДПР с 9,15% и 7,75% соответственно. «Справедливая Россия — патриоты за правду» набрали 5,93%, а партия «Новые люди» — 3,96%.

По одномандатным округам победу одержали кандидаты от «Единой России»: Алексей Черняк (49,37%, Симферополь); Константин Бахерев (63,6%, Керчь); Леонид Бабашов (58,17%, Евпатория).

Итоги голосования, как по партийным спискам, так и на одномандатных округах традиционно оказались предсказуемыми. Единственное, чем они отличались от итогов 2016 года – это отсутствием местных ура-патриотических лиц в избирательной кампании. Все, кто так рьяно продвигал «крымскую весну» в 2014 году, остались за бортом большой российской политики.

Яркие, и как показало время, политически пустые личности, типа Поклонской и Чалого, сделав свое дело, теперь довольствуются разве что дипломатической миссией на далеких африканских островах. Нельзя сказать, что такой результат политической карьеры, стартом которой послужила банальная государственная измена, был неожиданным.

Другим необычным и знаковым моментом является то, что в новой Государственной Думе не будет депутатов, представляющих крымскотатарский народ. Даже те представители коренного народа, которые активно поддерживали оккупационные власти, остались за бортом нового законотворческого периода.

И это при том, что новый крымскотатарский канал «Миллет» оказывал мощную информационную поддержку единороссам. Этот посыл Кремля можно трактовать как полную изоляцию этого народа от остальной России, что противоречит многочисленным заявлением политиков и чиновников о том, как этот народ дорог и мил сердцу каждого россиянина.

На смену «героям крымской весны» пришли «серые лошадки», ничем не примечательные, предсказуемые и преданные. Это объяснимо. Избиратели устали от ура-патриотичных кандидатов, призывающих, как Ольга Тимофеева, не бояться даже камней с неба. Люди хотят, наконец, получить те блага, на которые они рассчитывали в 2014 году, но так и не получили.

По той же причине не увенчалась успехом и кампания партии «За Правду» Захара Прилепина. Их антиукраинская повестка теоретически могла заинтересовать избирателей контролируемых пророссийскими сепаратистами территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма, но даже в этих регионах найти поддержку, обеспечивающую им проходные проценты, не удалось. Баррикады и постоянная борьба с «украинским фашистом» неблизка среднестатистическому избирателю.

И все же, для того чтобы результат выборов не принес Кремлю неприятных сюрпризов, были организованы спецтуры избирателей из ОРДЛО в аннексированный Крым и Ростовскую область. Организованным группам избирателей под это мероприятие предоставили выходной, комфортабельные автобусы и сухой паек.

По данным правозащитных организаций, с этой целью на территории оккупированных районов Донбасса было выдано около 200 тысяч российских паспортов. По словам министра по вопросам оккупированных территорий Украины, в выборах участвовало около 100 тыс. человек со свежеполученным гражданством. По данным самой РФ, речь идет о 150 тыс. человек.

Сам процесс выборов очень хорошо укладывается в курс на ужесточение режима, взятый Кремлем после так называемого «обнуления сроков». Все партии, которые проходят в Госдуму, будут так или иначе подконтрольны Кремлю.

Для оккупированных территорий это означает продолжение своеобразной административной и политической ассимиляции населения. Особенно для жителей Донбасса. Таким нехитрым способом местное население приучается осознавать себя частью большой и сильной страны. С помощью паспортизации и вовлечения, даже мнимого, в политические процессы Россия наращивает свое присутствие в оккупированных регионах.

Реакция Украины

Накануне выборов, 8 сентября, Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество не признавать выборы в аннексированном Крыму и ОРДЛО. МИД Украины 17 сентября выразил протест из-за организации выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и привлечения к голосованию жителей ОРДЛО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 33 кандидатов от оккупированного Донбасса и Крыма в Госдуму РФ. Также там заявили о том, что решение против всех участником этой кампании уже находится в процессе подготовки. Речь идет о членах избирательных комиссий, агитаторах, кандидатах и наблюдателях.

Заместитель министра Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко прокомментировал позицию Украины по этому вопросу, отметив, что, безусловно, избирательная кампания признается незаконной, а граждане Украины, участвовавшие в ее организации будут нести криминальную ответственность согласно действующему законодательству Украины. В то же время он подчеркнул, что необходимо четко понимать и различать людей, которые принимали участие в выборах в качестве избирателей, под принуждением.

К примеру, работников предприятий и бюджетных сфер, которые были просто поставлены в тяжелые условия и, по сути, являются заложниками оккупационных властей. И организаторов процесса. И вот именно они будут нести ответственность. Также Украина заявила о нескольких так называемых наблюдателях: это некие граждане Венесуэлы и Франции.

Реакция мирового сообщества

МИД Турции отметил, что «результаты выборов в Госдуму в Крыму, прошедшие 17-19 сентября, не имеют юридической силы для Турции». Внешнеполитические ведомства стран ЕС, США и Великобритании выступили с заявлениями о непризнании как итогов выборов на оккупированных РФ территориях, так и самого избирательного процесса.

Европейский Союз тоже, скорее всего, не будет признавать легитимность всего состава новой Госдумы. Т.е. они признают всех, кроме «крымских депутатов». Такой прецедент уже был. В отчете Венецианской комиссии от 9 декабря 2019 года есть заключение, что включение в состав делегации РФ в ПАСЕ депутатов, избранных в Крыму, является прямым основанием для оспаривания состава и право участия всей делегации в заседаниях ПАСЕ.

Венецианская комиссия в частности, опирается на то, что, согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант не имеет право проводить выборы в свои органы власти на оккупированной территории.

Все это предсказуемо и совершенно ожидаемо кремлевскими политиками. Россия считает Крым своей территорией и, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «не принимает во внимание» негативную реакцию мирового сообщества.

Колесо и дальше будет вертеться, постепенно закручивая гайки. Именно поэтому работа международного проекта Крымская платформапо консолидации международного сообщества и документированию преступлений оккупационного режима актуальна как никогда.