ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Макрон тайно поменял один из цветов французского флага
Президент Пятой республики распорядился поменять один из цветов национального триколора еще год назад, но этого никто не заметил
Макрон тайно поменял один из цветов французского флага
Макрон тайно поменял один из цветов французского флага / Others
16 ноября 2021 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции, теперь он более темного оттенка. Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Эту информацию подтвердили также в Елисейском дворце. По данным телеканала, решение поменять цвет президент принял еще год назад «по настоянию малоизвестного директора по оперативным вопросам Елисейского дворца Арно Жоланса».

Оттенок поменяли на темно-синий по политическим причинам. Раньше оттенок синего цвета на французском триколоре был более светлым. Его ввел французский президент Валери Жискар дʼЭстен в 1976 году, чтобы флаг Франции совпадал по цвету с флагом Европейского экономического сообщества, которое позже превратилось в Евросоюз. Макрон вернул на французский флаг более темный оттенок синего, который использовался на нем с Французской революции и до 1976 года.

Как отмечает телеканал, это решение сейчас вызвало бурные дебаты во дворце. Елисейский дворец не объявлял публично об изменении оттенка синего на флаге Франции и не инициировал замену всех государственных флагов в стране. При этом новый вариант флага еще с 2018 года стал использоваться во время официальных выступлений Макрона. Также он висит на Елисейском дворце и ряде других официальных зданий.

В 1993 году в российском триколоре тоже меняли синий оттенок флага, обращает внимание The Insider. В августе 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», который представлял собой флаг формата 1:2 и с тремя цветами: верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого и нижняя — алого цвета. Во время подготовки проекта новой Конституции МИД России предложил изменить соотношение сторон флага, а комитет по культуре Верховного Совета — заменить в описании цветов флага «лазоревый» и «алый» на «синий» и «красный».

Ранее TRT на русском писал, что главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота, который планировали бывший депутат партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В нем состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных, некоторые находятся за границей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us