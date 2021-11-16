Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции, теперь он более темного оттенка. Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Эту информацию подтвердили также в Елисейском дворце. По данным телеканала, решение поменять цвет президент принял еще год назад «по настоянию малоизвестного директора по оперативным вопросам Елисейского дворца Арно Жоланса».

Оттенок поменяли на темно-синий по политическим причинам. Раньше оттенок синего цвета на французском триколоре был более светлым. Его ввел французский президент Валери Жискар дʼЭстен в 1976 году, чтобы флаг Франции совпадал по цвету с флагом Европейского экономического сообщества, которое позже превратилось в Евросоюз. Макрон вернул на французский флаг более темный оттенок синего, который использовался на нем с Французской революции и до 1976 года.

Как отмечает телеканал, это решение сейчас вызвало бурные дебаты во дворце. Елисейский дворец не объявлял публично об изменении оттенка синего на флаге Франции и не инициировал замену всех государственных флагов в стране. При этом новый вариант флага еще с 2018 года стал использоваться во время официальных выступлений Макрона. Также он висит на Елисейском дворце и ряде других официальных зданий.

В 1993 году в российском триколоре тоже меняли синий оттенок флага, обращает внимание The Insider. В августе 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», который представлял собой флаг формата 1:2 и с тремя цветами: верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого и нижняя — алого цвета. Во время подготовки проекта новой Конституции МИД России предложил изменить соотношение сторон флага, а комитет по культуре Верховного Совета — заменить в описании цветов флага «лазоревый» и «алый» на «синий» и «красный».

Ранее TRT на русском писал, что главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота, который планировали бывший депутат партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В нем состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных, некоторые находятся за границей.