Девять бывших депутатов Государственной думы РФ, которые не смогли переизбраться на новый срок, до сих пор не освободили служебное жилье в Москве, пишут «Ведомости».

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов», — сказал собеседник газеты. Все они — представители «Единой России» и ЛДПР в Госдуме прошлого, VII созыва. Кроме того, 17 служебных квартир переизбравшихся в VIII созыв депутатов оказались заняты их родственниками — родителями и детьми с семьями. В нескольких квартирах живут даже депутатские помощники и родственники помощников депутатов.

«Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», — объяснил собеседник «Ведомостей».

Вопрос об освобождении служебного жилья на совете 15 ноября поднял спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. На заседании с участием руководства Госдумы он попросил лидеров фракций повлиять на экс-депутатов, чтобы те в ближайшее время освободили служебное жилье, а также призвал фракции решить вопрос с квартирами, которые не используются членами нижней палаты.

По закону служебные квартиры депутатам, которые не имеют жилья в Москве, предоставляются до конца срока полномочий, а он завершился 12 октября, с началом работы палаты VIII созыва. По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы после этого у бывшего парламентария есть еще один месяц, чтобы переехать. Таким образом, жилье нужно было сдать до вечера 11 ноября.

Всего в VII созыве более 200 служебных квартир было выделено иногородним депутатам, более 100 депутатов, переизбравшихся на новый срок, остались жить в квартирах. Общий фонд служебного жилья Госдумы насчитывает около 300 квартир.

«Депутатские» дома в Москве расположены на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Новым депутатам, у которых нет недвижимости в Москве, служебное жилье должно быть предоставлено в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельный номер в гостинице, который они должны освободить в течение недели со дня предоставления им жилья, указывают «Ведомости».

На прошлой неделе TRT на русском писало том, как экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская как «нуждающаяся» получила в собственность элитную квартиру в Москве стоимостью около 53 млн рублей. Недвижимость расположена в Западном административном округе Москвы в жилом комплексе «Дача Сталина» (Староволынская улица, 12).