Турция и «Газпром» ведут переговоры по увеличению поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, передает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», — сказал Байрактар.

Он добавил, что Турция ожидает поставки газа из России по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров. «Я уверен, что «Газпром» хочет продавать больше газа Турции. Турции нужен газ. Это идеальное сочетание», — отметил замминистра.

В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа. Позднее Байрактар отмечал, что Турция обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе и с РФ.

При этом за семь месяцев 2021 года поставки российского газа в Турцию превысили объемы поставок за весь 2020 год, писалTRT на русском летом. За весь 2020 год «Газпром» поставил в Турцию 16,399 млрд кубометров газа, за январь-июль 2021-го — 16,9 млрд кубометров.