Мятежный военачальник Халифа Хафтар получил помощь от Израиля при координации поставок с египетским режимом, пишет Libya Observer. Издание обращает внимание, что самопровозглашенного фельдмаршала не пригласили на Парижскую конференцию, но в кулуарах активно обсуждалась возможность установления «дипломатических отношений между Израилем и Ливией».

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что один из сыновей Хафтара встретился с несколькими израильскими официальными лицами во время своей секретной поездки в Тель-Авив. По словам источника газеты, Саддам Хафтар ведет переговоры о возможности установления отношений с Израилем в обмен на помощь в области безопасности и поддержку в восстановлении Ливии.

Хафтар-младший прибыл в Израиль на частном самолете из Дубая, а через полтора часа вылетел в Ливию. Он не покидал территорию аэропорта Бен Гурион, и неизвестно, с кем именно встречался. Как отмечает израильская пресса, визит Хафтара-младшего в Израиль был связан с предстоящими в Ливии президентскими выборами, в которых мятежный военачальник будет принимать участие – 16 ноября он подал документы для регистрации своей кандидатуры.

СМИ неоднократно сообщали о встречах Хафтара с израильской разведкой МОССАД в Египте в период с 2017 по 2019 год, а газета Jerusalem Post сообщила в 2020-м, что израильские офицеры еще в 2019-м прибыли в Ливию для обучения сил Хафтара.

В последние годы контакты с представителями Ливии курировал Совет по национальной безопасности Израиля, отмечают израильские СМИ. Непосредственное руководство осуществлял Р., в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК), который был привлечен к работе в СНБ по инициативе тогдашнего руководителя Совета Меира Бен Шабата. В обязанности Р. входили операции по укреплению связей с арабскими странами, и это, как пишет Мельман, вызвало резкое недовольство со стороны главы бывшего главы МОССАДа Йоси Коэна. В январе 2021 года Р. покинул свою должность. После назначения нового главы Совета по национальной безопасности Эяля Хулаты, ливийский кейс курирует Нимрод Гез, также в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК).

Ранее стало известно, что Халифа Хафтар и Саиф аль-Ислам Каддафи на первых президентских выборах Ливии наняли одну и ту же израильскую фирму для проведения соответствующих избирательных кампаний. Оба кандидата по отдельности обратились в израильскую консалтинговую фирму, специализирующуюся на проведении политических кампаний, согласно израильской газете Israel Hayom. Газета утверждала, что фирме пришлось зарегистрировать новый филиал в ОАЭ, чтобы проводить кампании.