Мэрия Сызрани (Самарская область) через суд добивается сноса одной из четырех городских мечетей — мечети «Файзулла» в районе Засызран на улице Западной, 55, сообщает «Волга Ньюс».

С соответствующим иском к местной мусульманской религиозной организации «Файзулла» в областной арбитраж обратился городской комитет по строительству и архитектуре.

Мечеть была возведена в 2016 году вместо деревянного молельного дома. В администрации города указывают, что здание площадью 445 квадратных метров построено на участке с видом разрешенного использования «Индивидуальное строительство жилого дома». В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и региональная Госинспекция строительного надзора.

Представителя ответчика — председателя совета Национально-культурной автономии татар Сызрани, члена общественного совета при мечети «Файзулла» Ринада Шарафутдинова — к предварительному заседанию не допустили из-за того, что он не смог подтвердить полномочия. Он также сообщил, что председатель мусульманской религиозной организации «Файзулла» находится в ковид-госпитале в тяжелом состоянии и не может подписать доверенность.

Шарафутдинов пояснил, что комитет по строительству и архитектуре не позволяет религиозной организации изменить вид разрешенного использования, поэтому узаконить постройку не получается. По его словам, участок находится в собственности религиозной организации, старое строение на его территории было переведено в нежилое, разрешение на его реконструкцию было получено в 1998 году.

Представитель мусульманской общины также рассказал, что встречался с представителями администрации, в том числе с главой города. «Они стараются каким-то образом уладить этот вопрос. Но не знаю: я говорю, что уладить можно одним махом — отозвать иск. Они по каким-то причинам не могут этого сделать. В то же время они понимают, что дело может выйти очень резонансным. Я считаю, что у нас больше аргументов для того, чтобы сохранить здание», — отметил он.

Шарафутдинов добавил, что таким образом на религиозную организацию оказывается давление и есть некие заинтересованные в этом лица. К делу подключились юристы из Москвы и Казани.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 22 ноября.