Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации на государственной границе с Азербайджаном, сообщило минобороны Азербайджана. По данным ведомства, 16 ноября армянские силы применили минометы и артиллерию в направлении позиций вооруженных сил Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах республики.

«Армянские соединения утром 16 ноября попытались захватить высоты на границе, и тем самым обеспечить более выгодные позиции. Были атакованы боевые посты азербайджанской армии», — сказано в сообщении военного ведомства.

По предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих армии Азербайджана. Затем боевые действия переместились в сторону горы Цицернакар в Сюнике.

«В целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении была проведена незамедлительная военная операция. Часть армянских военнослужащих была обезоружена и задержана. Захвачено большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов», — указали в министерстве обороны Азербайджана.

В Баку подчеркнули, что наступление армянских воинских подразделений потерпело крах. В свою очередь, в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана подчеркивается, что провокации последних дней свидетельствуют, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе и не стремится к делимитации границы с Азербайджаном.

В качестве примера в ведомстве обратили внимание на визит теперь уже бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территории Азербайджана, находящиеся под временным контролем российских военных.

Также в МИД Азербайджана напомнили о недавнем инцидента в приграничном Лачинском районе республики, куда выдвинулась группа армянских военных в составе 60 человек с целью перекрытия путей сообщения военных ВС Азербайджана.

Последняя провокация имела место уже в двух приграничных районах — в Кяльбаджарском и Лачинском районах, где обстреляны позиции азербайджанской армии, констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Ответственность за напряженность и провокации в регионе всецело несет военно-политическое руководство Армении, подчеркивается в сообщении.

В то же время из Еревана идут заявления о полноценных столкновениях с азербайджанской армией. По данным министерства обороны Армении, 16 ноября в плен попали 12 армянских военнослужащих. Глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил о гибели 15 армянских военнослужащих в боях с ВС Азербайджана.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Армении Армен обратился к России с просьбой о защите. В свою очередь, председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, член правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян в ультимативной форме заявил, что «доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться, если РФ не отреагирует на действия ВС Азербайджана». А секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречи с послами Ирана и США в Ереване и «представил оперативно-тактическую ситуацию на армяно-азербайджанской границе».