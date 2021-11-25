Палестинец пытается доказать вину израильских военных в смерти трех его дочерей

Палестинский врач Иззедин Абу аль-Айш добивается компенсации и признания вины израильских военных в смерти трех его дочерей и племянницы в результате танковой атаки в январе 2009 года в Газе. Полученные деньги он планирует потратить на благотворительность. #Газа #trtнарусском #суд #атака