ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинец пытается доказать вину израильских военных в смерти трех его дочерей
Палестинский врач Иззедин Абу аль-Айш добивается компенсации и признания вины израильских военных в смерти трех его дочерей и племянницы в результате танковой атаки в январе 2009 года в Газе. Полученные деньги он планирует потратить на благотворительность. #Газа #trtнарусском #суд #атака
Палестинец пытается доказать вину израильских военных в смерти трех его дочерей / Others
25 ноября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us