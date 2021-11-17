ПОЛИТИКА
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В Германии обвинили Меркель в создании «теневой канцелярии»
Офис Меркель после ее ухода с поста расширят за счет бюджета страны. В Левой партии заподозрили канцлерин в намерении создать «теневое ведомство»
В Германии обвинили Меркель в создании «теневой канцелярии»
В Германии обвинили Меркель в создании «теневой канцелярии» / Others
17 ноября 2021 г.

Офис и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель после ее ухода с поста расширится до девяти человек, платить которым будут за счет бюджета, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ.

По данным министерства финансов ФРГ, в бюро Меркель после того, как она будет снята с должности, будут работать девять человек. Зарплата руководителя офиса и его заместителя составит 10,4 тысячи евро, финансирование органа будет обеспечиваться за счет неиспользуемых позиций в министерстве обороны. Помимо этого, в бюро будут работать несколько референтов, секретарей и водителей.

Отмечается, что работа офисов бывших канцлеров и президентов часто подвергается критике в ФРГ. Так, в 2019 году штат подобных ведомств был ограничен пятью позициями, которые оплачиваются из бюджета.

Представитель партии «Левые» Гезине Лецш заявила, что изобильное оснащение офиса Меркель создает впечатление, словно она хочет создать «теневую канцелярию». По ее словам, из-за данной ситуации возникают подозрения, что министр финансов Германии Олаф Шольц «по уши в долгах» перед Меркель.

Ранее генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал сроки избрания канцлера страны. По его словам, СДПГ, «Зеленые» и свободные демократы рассчитывают, что это произойдет до 12 декабря.

«У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (Дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря)», — уточнил Клингбайль и добавил, что сразу же после этого новое правительство сможет приступить к работе.

26 октября Ангеле Меркель вручили официальное уведомление об окончании полномочий канцлера Германии. Предполагается, что этот пост займет лидер СДПГ Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7% голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1%.

Как рассказала Меркель, она еще не знает, чем будет заниматься после ухода с поста канцлерин, однако это будет не политика. По ее словам, пока среди планов — «читать и спать», а потом «в голову придут и другие». После отставки бывший канцлер будет получать пенсию около €15 тыс. (более 1 млн руб.), сообщал Focus со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков. Как пояснило издание, такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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