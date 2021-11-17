Средняя скорость мобильных сетей в ноябре составила 21,7 Мб/сек, в то время как годом ранее она была на уровне 24,3 Мб/сек, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

Всего агентство провело десятки тысяч замеров более чем в 30 крупнейших городах. Выяснилось, что лидером по скорости мобильного интернета в ноябре стал «Мегафон» — 33,7 Мб/сек. За ним следуют МТС (19,6 Мб/сек), «Вымпелком» (19,0 Мб/сек) и Tele2 (14,6 Мб/сек).

Снижение средней скорости передачи данных в сетях LTE снизилась впервые за десять лет — с момента, когда в 2011-2012 годах начали активно развертывать сети четвертого поколения (4G), пояснил изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, снижение скорости произошло из-за того, что развитие и модернизация сетей не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки. За последние два года объем трафика в стране вырос на 110%, отметил Кусков. «Хотя операторы модернизировали сети, добавляя новые базовые станции, роста скоростей не будет вплоть до внедрения стандарта 5G», — считает он.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что большинство абонентов не получает максимальную скорость, на которую способна сеть. Но заметить снижение скорости могут в основном пользователи, которые смотрят видео в высоком разрешении на смартфонах.

Участники рынка предупреждают, что в будущем стоит ожидать дальнейшей деградации сетей. Такое положение будет складываться, пока не появятся свободные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для запуска стандарта 5G.

Диапазон частот 3,4–3,8 ГГц в России занят военными, для развертывания 5G операторам предлагается использовать частоты 4,8–4,99 ГГц, строительство сети в которых дороже. Развертывание сетей в этом диапазоне будет дороже минимум на треть, а значит, и срок их окупаемости будет более длительным, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

В сентябре 2021-го журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев заявил, что в России через два года могут замедлить зарубежный сегмент интернета до 24 Кбит в секунду. По его данным, с ограничениями столкнутся провайдеры, которые отказались предоставлять данные властям. «Мы получили информацию о том, что подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем введения системы аккредитации всех хостинг-провайдеров», — отмечал расследователь.