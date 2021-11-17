С 2022 года национальная компания «Узбекнефтегаз» намерена поэтапно отказаться от производства бензина марки Аи-80, сообщил директор департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения, транспортировки нефтепродуктов компании Хушнуджон Махмуджонов на пресс-конференции 16 ноября.

По его словам, эта мера была еще ранее предусмотрена стратегией компании. «У «Узбекнефтегаза» есть своя стратегия, политика — это поэтапный отказ от [выпуска] бензина АИ-80 со следующего года и производство более качественной продукции», — сказал Махмуджонов.

Впервые о планах прекратить производство бензина Аи-80 сообщали на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в июне 2020 года. Тогда отмечалось, что благодаря проекту модернизации и реконструкции завода здесь будет производиться высокооктановый бензин марок АИ-91, АИ-93, АИ-95 и дизтопливо стандарта Евро-5, а выпуск бензина АИ-80 будет прекращен.

15 ноября 2021-го председатель правления «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев поручил увеличить суточное производство АИ-80 на Бухарском НПЗ до 3000 тонн и обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов в осенне-зимний период, исходя из потребительского спроса.

На пресс-конференции замглавы Антимонопольного комитета (АМК) Фаррух Карабаев рассказал о мерах, принимаемых для стабилизации цен на бензин в Узбекистане. По его словам, их рост связан с повышением спроса на внутреннем рынке и конъюнктурой мирового рынка нефтепродуктов.

Спрос на бензин в республике за последние два года вырос с 1,1 млн до 1,3 млн тонн. Если в январе-апреле этого года в среднем на бирже продавалось 54 тыс. тонн бензина в месяц, то в мае-октябре этот показатель вырос до 84 тысяч тонн. В то же время котировки нефти марки Brent выросли на 53%, но цена на бензин в Узбекистане выросла еще больше.

Хушнуджон Махмуджонов отметил, что бензин АИ-80, выставляемый на биржу, производится из местного сырья, марки АИ-91 и выше — из импортного. В связи с этим стоимость бензина на бирже, за исключением АИ-80, формируется исходя из рыночной конъюнктуры.

В октябре «Узбекнефтегаз» заявлял о сдерживании цен на бензин АИ-80 за счет объемов реализации (интервенции). Также компания напомнила об отмене государственного регулирования цен на бензин — с 2020 года продажа всех марок топлива осуществляется только через биржу.