Российский Сбербанк предоставит АО «Аккую нуклеар» (компания государственной корпорации Росатом) кредитные средства на строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции на общую сумму $800 млн, сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Для этого банк открыл клиенту две кредитные линии на сумму 500 млн и 300 млн долларов США сроком на семь лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции», — указано в сообщении.

По словам зампреда правления банка Анатолия Попова, в 2019 году Сбер стал первым кредитором масштабного международного проекта Росатома по сооружению современной АЭС в Турции, открыв кредитную линию на $400 млн, и очередной раунд финансирования позволит Сберу сохранять лидерскую позицию среди кредиторов проекта.

«Сегодня работы на разных этапах ведутся на всех четырех энергоблоках. С получением лицензии на сооружение четвертого энергоблока в октябре мы завершили процесс лицензирования строительства АЭС и приближаемся к выходу на пиковые масштабы работ по сооружению. Российские банки поддерживают проект устойчивой, низкоуглеродной электрогенерации и с готовностью реагируют на наши потребности в заемном финансировании», — отметил заместитель председателя совета директоров, управляющий директор по устойчивому развитию и связям с акционерами АО «Аккую нуклеар» Антон Дедусенко.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4 800 мегаватт.

Первый блок станции будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики. Три оставшихся энергоблока должны начать работу к концу 2026 года. АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии. После ввода станции в эксплуатацию на ней будут работать 3,5 тысячи человек.

В начале ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турецкая Республика намерена приступить к реализации проектов строительства второй и третьей атомных электростанций. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным турецкий лидер допустил, что Россия может принять участие в строительстве этих станций.