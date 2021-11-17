Федерация футбола Иордании (JFA) обратилась в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой провести проверку одного из игроков женской сборной Ирана, пишет Daily Sabah.

25 сентября женские сборные Иордании и Ирана провели матч в рамках отбора Кубка Азии. Иранская сборная одержала победу (0:0, по пенальти — 4:2) и вышла в финальную часть розыгрыша Кубка.

Однако у Иордании возникли сомнения, что вратарь иранской сборной Зохре Коудаи, отразившая два пенальти, действительно является женщиной. Президент JFA Али бин аль-Хусейн, сын короля Иордании Хусейна и один из вице-президентов ФИФА, опубликовал в Twitter копию письма в AFC.

«С учетом доказательств, предоставленных JFA, и важности турнира мы просим AFC инициировать открытое расследование, которое проведет группа независимых медицинских экспертов. Нужно выяснить, имеет ли право данный игрок и другие члены команды выступать, учитывая, что у женской сборной Ирана есть история гендерных проблем и допинга», — говорится в письме.

Главный тренер Ирана Марьям Ирандост категорически отвергла обвинения, добавив, что жалоба Иордании была «предлогом для того, чтобы не смириться с поражением».