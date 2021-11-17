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Мусульманскому деятелю из Калининградской области Артуру Русяеву дали срок
Центральный районный суд Калининграда признал предпринимателя, русского мусульманина Артура Русяева виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и приговорил его к 4,5 годам колонии. Сам он говорил, что наркотики ему подбросили
Мусульманскому деятелю из Калининградской области Артуру Русяеву дали срок
Мусульманскому деятелю из Калининградской области Артуру Русяеву дали срок / Others
17 ноября 2021 г.

Центральный районный суд Калининграда признал предпринимателя, русского мусульманина Артура Русяева виновным вроде как в незаконном хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ) и приговорил его к 4,5 годам колонии.

При этом гособвинение в прениях просило суд приговорить Русяева к такому же сроку, но уже в колонии строгого режима.

Русяев с семьей жил в Черняховском районе Калининградской области. Приняв ислам, он зарегистрировал религиозную организацию «Махалля Иршад», в которой стал председателем.

Также он был инициатором идеи строительства в Калининграде главной мечети Вооруженных сил РФ по аналогии с главным православным храмом оборонного ведомства.

Осенью 2020 года Русяев был задержан. При обыске у него нашли наркотики (амфетамин). Сам предприниматель заявлял, что амфетамин ему подбросили. О том, что он может стать жертвой провокации, Русяев неоднократно сообщал в прокуратуру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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