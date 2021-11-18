В 43 городах России с общим населением в 2,2 млн человек за год прекратилось строительство жилья, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова.

Среди крупнейших: Видное (Московская область), Георгиевск (Ставропольский край), Белово (Кемеровская область), Геленджик (Краснодарский край), Жуковский (Московская область), перечислил Выломов. «Объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м (на разных стадиях без учета частных домов), год назад было 92,4 млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн», — отметил он.

Общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812 с общим населением 24,2 млн человек, год назад их было 809 с населением 23,7 млн.

Выломов назвал несколько причин спада строительства в российских городах: несоответствие возможностей покупателей желаниям застройщиков; климатические и территориальные особенности; проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов; цикличность в отрасли; отсутствие свободной земли.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает ключевой причиной отсутствия новостроек в городах низкий платежеспособный спрос. Он пояснил, что россияне уезжают оттуда на заработки в те места, где есть приложение их труда с более высокой оплатой.

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина заявил газете, что правительство принимает меры для увеличения объемов строительства. Среди них — снижение административных барьеров в строительстве, комплексная поддержка ИЖС и другие, отметил он.

РАСК, в свою очередь, считает, что в первую очередь необходимо повысить доступность жилья для населения, а для этого, например, модифицировать «семейную» ипотеку: если в городе несколько лет не строится жилье или на одного человека приходится меньше 0,1 кв. м, то льготы необходимо распространить и на вторичное жилье.