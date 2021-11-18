В автобусах Ташкента знаки СТОП заменят на кнопки 102 для сообщений о попытках сексуального домогательства. Такая мера будет предпринята в рамках кампании по борьбе с фроттеризмом в общественном транспорте Узбекистана, сообщает блогер и общественный деятель Азиза Умарова.

Кампанию организовала команда волонтеров из Ташкента вместе с транспортной компанией АО Toshshahartransxizmat. Их силами создан сайт frotterizm.uz, который разъясняет суть проблемы и предлагает варианты действий для предотвращения случаев домогательств и поддержки тех, кто с этим столкнулся. «Фроттеристы — это те, кто пытается тереться и дотронуться до других людей в толпе, чаще всего в переполненном общественном транспорте», — объясняют авторы сайта.

В августе организаторы кампании провели опрос общественного мнения о домогательствах в городском транспорте. В нем участвовали около 100 человек разного пола и возраста. 87% опрошенных назвали проблему фроттеризма актуальной. 12,5% подвергались домогательствам в общественном транспорте часто, 40% — один или два раза, при этом проблема коснулась не только женщин, но и мужчин.

На вопрос, почему жертвы приставаний не обращаются за помощью, 49% ответили, что не знают, как себя вести, 22% не верят в наказание виновника, 19,5% мешают чувство вины и позора, 8,5% испытывают страх перед виновником.

93% опрошенных не знают о каких-либо мерах или мероприятиях, направленных на профилактику или противодействие домогательствам в общественном транспорте.

«25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. К этому дню приурочен запуск билетов нового образца с надписью о недопущении домогательств. А также билет информирует о том, что жертвам домогательств следует обратиться к кондуктору за помощью», — сообщила Азиза Умарова.