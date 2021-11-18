Госдепартамент США включил Россию в черный список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания. Об этом говорится в ежегодном докладе ведомства.

«Я выделяю Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан как страны, вызывающие особое беспокойство в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В перечень субъектов, вызывающих ту же озабоченность, в частности, вошли ИГ и «Талибан».

Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские Острова попали в специальный лист наблюдения по нарушению религиозных свобод.

«Сложности со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности ото всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью. Они требуют неотложного внимания международного сообщества», — добавил госсекретарь.

Он заявил, что США продолжат «оказывать давление», чтобы власти ряда стран исправили недостатки в местных законах в вопросе соблюдения религиозных свобод.

Год назад США включили Россию в список наблюдения за нарушением религиозных свобод. В черном списке страна последний раз оказывалась в 2016 году. Тогда в докладе Госдепартамента США говорилось, что российские власти ограничивали деятельность мусульман, пятидесятников, сайентологов, а также «Свидетелей Иеговы».

Ранее TRT на русском писал, что центральный районный суд Калининграда признал предпринимателя, русского мусульманина Артура Русяева виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и приговорил его к 4,5 годам колонии. Сам он говорил, что наркотики ему подбросили.