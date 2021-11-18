Украина на этой неделе впервые в своей истории начала импортировать свежие огурцы из России, пишет EastFruit со ссылкой на источники.

Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, даже несмотря на десятипроцентную импортную пошлину, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.

«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено — лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки — 38-45 гривен за кг ($1,44-1,70 за кг). Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за кг ($0,19-0,38 за кг) дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», — сказал руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин.

«На данный момент гладкий огурец в России можно купить даже по 60-80 рублей за кг ($0,82-1,09 за кг), а короткий бугорчатый — по 90-120 рублей за кг ($1,23-1,64 за кг). Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден плодоовощной торговле», — добавил он.

За первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежего огурца для этого периода года — 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца в Украину были Турция и Беларусь. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тыс. тонн, это показатель вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.