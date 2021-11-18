Власти Армении ждут от России, чтобы она как стратегический партнер помогла решению конфликта с Азербайджаном на границе двух республик, заявил «Коммерсанту» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы сторонники того, чтобы эта проблема решалась дипломатическим путем. Но если дипломатическим путем ее будет невозможно решить, то надо решать проблему военным путем», — заявил Григорян.

При этом он также дал понять, что Ереван может обратиться и к другим международным партнерам. Григорян заверил, что в приоритете — именно Россия и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Но если решение не будет найдено, то мы будем рассматривать и другие возможности»,— отметил секретарь Совета безопасности Армении.

В начале этой недели армянские силы учинилиряд провокаций на границе с Азербайджаном. Армянские соединения атаковали боевые посты азербайджанской армии, однако получили отпор. Часть армянских военнослужащих была обезоружена и задержана, было захвачено большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов.

В результате боев 16 ноября, по данным Минобороны Армении, в плен попали 13 армянских солдат, один погиб, потеряна связь еще с 24 военнослужащими. Минобороны Азербайджана сообщило о семерых погибших и десяти раненых со своей стороны. Остановить стрельбу удалось после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

Несмотря на потери и установленный с 16 ноября режим прекращения огня на границе, армянские силы продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии. Обстрелы были зафиксированы 17 и 18 ноября.