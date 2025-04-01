Германия официально начала свое первое постоянное размещение войск за рубежом со времен Второй мировой войны — бронетанковую бригаду численностью 5 тыс. человек в Литве. Церемония приведения к службе 45-й бронетанковой бригады прошла 2 апреля недалеко от Вильнюса.

По словам командующего бригадой бригадного генерала Кристофа Хубера, задача подразделения — «обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников и всей территории НАТО». Бригада подчинена немецкому командованию, временный штаб уже развернут, а к 2027 году планируется полная боеготовность в новом военном комплексе в Руднинкай, в 30 км от столицы Литвы.

Решение о размещении было принято в 2023 году и ознаменовало отход от прежней оборонной политики Германии, избегавшей постоянной дислокации боевых частей за рубежом. Помимо боевых подразделений, в Литве также разместят медицинские, связные и командные группы.

Стоит отметить, что речь идет о поэтапном развертывании. Сейчас в стране находятся около 150 немецких военных, к концу года их число должно вырасти до 500, а полной боеготовности войска должны достигнуть к 2027 году.

Для НАТО это шаг к укреплению обороны восточного фланга, а для Германии — символ поворота к более активной военной роли. Литва, граничащая с Калининградской областью России и Беларусью, рассматривает развертывание как ключевой элемент своей безопасности на фоне войны в Украине.