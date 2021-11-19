«Искренне поздравляю Азербайджан со славной победой», — Эрдоган

8 ноября в Азербайджане торжественно отпраздновали победу над Арменией в Карабахской войне 2020 года. Тема Карабаха и Азербайджана стала одной из самых упоминаемых в турецких СМИ за последние две недели.

Так, информационное агентство «Anadolu» процитировало поздравление азербайджанскому народу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с первой годовщиной победы в Карабахской войне. «Искренне поздравляю Азербайджан со славной победой, ознаменовавшей освобождение земель в Карабахе. Чту память героев, отдавших жизни во имя Родины, благодарю ветеранов», — заявил Эрдоган.

Между тем, издание «Yeni Safak» сообщило о провокации армянских вооруженных сил в районе села Еллиджа Кельбаджарского района Азербайджана. Газета отмечает, что с позиций, дислоцированных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района Армении, обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу в направлении позиций азербайджанской армии.

В 2020 году ВНСТ разрешил правительству страны направить воинский контингент в Азербайджан сроком на год. В задачу турецких военных входят мониторинг режима прекращения огня, предотвращение нарушений, обеспечение мира и стабильности в регионе и выполнение миссии Совместного центра по контролю за прекращением огня в Агдаме. Срок миссии турецких военных в Азербайджане продлен на год, начиная с 17 ноября 2021 года.

Безвозмездная помощь Казахстана

Парламент Казахстана с целью повысить безопасность в Центральной Азии принял решение безвозмездно направить военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану.

Как сообщает турецкий сайт Haberler, первый заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев заявил, что передача военной техники произойдет в рамках соглашений, заключенных 2 марта 2021 года с Кыргызстаном и 17 апреля того же года с Таджикистаном. Передача военной помощи Кыргызстану будет осуществлена автомобильным транспортом, а Таджикистану — железнодорожным. Между тем, какого рода и в каком объеме будет предоставлена помощь, власти Казахстана не разглашают.

Инвестиционный фонд Тюркского совета планируют разместить в столице Кыргызстана

8 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял в Бишкеке генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдада Амреева.

Как передает турецкое государственное информационное агентство «Anadolu», стороны обсудили ход подготовки очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 12 ноября, а также другие актуальные темы. Кыргызский лидер отметил, что его страна играет ключевую роль в интеграционном процессе стран-участниц Тюркского совета и укреплении многостороннего сотрудничества.

По словам Жапарова, саммит станет хорошей возможностью для усиления и развития Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В ходе встречи также говорилось о размещении в кыргызской столице Инвестиционного фонда Тюркского совета.

Белорусское заявление МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил миграционный кризис на польско-белорусской границе по телефону со своим польским коллегой Збигневом Рау. Как сообщает Hurriyet, Чавушоглу выразил сожаление по поводу необоснованных обвинений в адрес турецкой авиакомпании Turkish Airlines (THY) и подчеркнул, что Турция эти обвинения отрицает.

Чавушоглу также напомнил своему коллеге, что общественность должна быть должным образом проинформирована об этих необоснованных обвинениях и предложил организовать визит технической команды Польши в Турцию.

«Коркут-Ата» — тюркский кинофестиваль

8 ноября в Стамбуле в рамках фестиваля «Культурный маршрут Бейоглу» впервые стартовал кинофестиваль тюркского мира «Коркут-Ата». Как сообщает популярный информационный ресурс Haber 7, в фестивале приняли участие более 100 режиссеров, актеров и деятелей культуры из 13 стран. В программе фестиваля - 42 фильма.

Кроме конкурсов художественного и документального кино, в рамках фестиваля состоялись показы лент в категориях «Историческая панорама», «Современные человеческие пейзажи», «Документальное поколение «Туркуаз», «Кинематографические адаптации Чингиза Айтматова» и «Анимационные фильмы». Наряду с Турцией в числе стран-участниц — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Венгрия, Республика Саха, Татарстан, Гагаузия, Иран, Украина и Турецкая Республика Северного Кипра.

Турецкий донер и украинский борщ

В генеральном консульстве Украины в Стамбуле состоялась презентация популярных блюд турецкой и украинской кухни.

Как сообщает газета Sabah, известный турецкий шеф-повар Серкан уста, признанный мастер по изготовлению национального блюда донер, угостил присутствующих завоевавшим популярность в Турции и за ее пределами фастфудом. В свою очередь кулинары из Украины Евгений Клопотенко и Игорь Мезенцев приготовили украинское традиционное блюдо борщ и подали его собравшимся.