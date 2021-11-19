Более 30 членов Конгресса США заявили, что сомневаются в законности действий, осуществленных администрацией президента Джо Байдена в Сирии. Законодатели усомнились в праве США наносить военные удары за рубежом, пишет Politico.

В письме в Белый дом конгрессмены отметили, что обеспокоены «опасным заявлением» администрации Байдена о том, что вторая статья Конституции страны дает право Конгрессу для осуществления ударов в Сирии. Кроме того, их смутило заявление власти о том, что действия США в Сирии оправданы разрешением на использование военной силы от 2001 года.

«Эти заявления поднимают серьезные конституционные вопросы относительно бесконтрольной деятельности исполнительной власти в Сирии и Ираке без одобрения конгресса», — подчеркивается в письме.

Член палаты представителей демократ Джамал Боумен подчеркнул, что действия Байдена обладают долгосрочными последствиями для американской политики и ее союзников. Демократ Питер Дефазио добавил, что администрация президента «должна уважать конституционные военные полномочия Конгресса и немедленно предоставить прозрачную информацию относительно не разрешенной военной деятельности США в Сирии и регионе».

Ранее TRT на русском писал, что американский конгрессмен Джамаал Боуман внес на рассмотрение поправку в законопроект о ежегодных расходах на оборону, согласно которой средства не будут использоваться для поддержания военного присутствия США в Сирии без одобрения Конгресса. 141 конгрессмен выступил в ее поддержку, этого оказалось недостаточно для ее принятия, однако подобный расклад голосов отразил существенное недовольство сирийской миссией в Конгрессе.

Однако администрация президента Джо Байдена отказалась от двусмысленности в вопросе военного присутствия на северо-востоке Сирии и сообщила о готовности оставить малочисленный контингент. В разговоре с телеканалом Al Jazeera американские официальные лица сообщили, что в ближайшей перспективе вывода войск в этих районах Арабской Республики не предвидится. Более того, соответствующие заверения были официально переданы лидерам террористических формирований ОНС/РПК через военных и политических делегатов.

18 ноября The New York Times сообщила о том, что США считают удар с использованием беспилотников по американской военной базе на юге Сирии в октябре этого года ответом Ирана на израильские авиаудары по Сирии. Пять начиненных взрывчаткой беспилотников атаковали американскую военную базу в Ат-Танфе на юге Сирии 20 октября. Центральное командование США считает это «преднамеренной и скоординированной» атакой: два беспилотника были заряжены шарикоподшипниками и шрапнелью. В результате удара никто не пострадал, поскольку весь персонал базы был эвакуирован после получения сообщения о готовящейся атаке от израильской разведки.

Как считают власти США, удар был нанесен под руководством Ирана, однако представитель Пентагона отказался публично обвинять Тегеран. Отчасти это сделано для того, чтобы избежать срыва переговоров о возобновлении ядерной сделки, которые должны начаться 29 ноября. При этом, по информации газеты, США и Израиль располагают разведданными, которые указывают на то, что за операцией стоит Иран. Поскольку три беспилотника не взорвались, американцы смогли изучить их и определить, что в них использовалась та же технология, что и в беспилотниках, которые применяют в Ираке поддерживаемые Ираном боевики.