Офицер полиции патрулирует улицы вместе с бездомной собакой

В Синопе офицер полиции 13 лет работает на одном и том же перекрестке, и каждое утро на парковке его ждет верный напарник — бездомный пес по кличке Пена. Халис Арслан говорит, что кормит пса, а тот в свою очередь исправно несет службу. Собаку пробовали оставить в муниципальном приюте для животных, но там Пена четыре дня отказывался от еды, пока его не вернули офицеру полиции на их перекресток. #Турция #полиция #собака