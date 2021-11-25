ПОЛИТИКА
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Офицер полиции патрулирует улицы вместе с бездомной собакой
В Синопе офицер полиции 13 лет работает на одном и том же перекрестке, и каждое утро на парковке его ждет верный напарник — бездомный пес по кличке Пена. Халис Арслан говорит, что кормит пса, а тот в свою очередь исправно несет службу. Собаку пробовали оставить в муниципальном приюте для животных, но там Пена четыре дня отказывался от еды, пока его не вернули офицеру полиции на их перекресток. #Турция #полиция #собака
В Синопе офицер полиции 13 лет работает на одном и том же перекрестке, / Others
25 ноября 2021 г.
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