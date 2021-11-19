53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос образовательной платформы GeekBrains.

Из тех, кто хотел бы уехать, 34% не смогли выбрать страну для эммиграции. 25% заявили, что хотели бы переехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны.

«Несмотря на то что зарплаты IT-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать», — приводит РБК слова генерального директора GeekBrains Александра Волчека.

По его словам, мотивация для переезда — не рост доходов, а нематериальные причины. 35% респондентов заявили, что ищут в других странах более высокий уровень жизни. 19% эммигрировали бы, чтобы присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым, а 17% уехали бы, так как на новом месте больше возможностей для карьерного развития.

Руководитель Kaspersky Academy Денис Баринов заявил, что за рубежом у студентов в сфере IT больше возможностей для развития и роста. «В России такие возможности тоже есть, и их немало, но понятно, что в международных ИТ-хабах, которые находятся, как правило, на территории Западной Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, таких возможностей в целом больше. <…> Для того чтобы привлекать талантливых студентов, ценностное предложение российского работодателя (с точки зрения задач, перспектив, компенсации) должно быть как минимум не хуже, чем у зарубежных компаний, конкурирующих с ним за таланты», — указал Баринов.

Стремление работать за рубежом влияет практически на все аспекты деятельности ИТ-компании или ИТ-направления — на скорость выхода релизов, количество проектов, качество продуктов, которые компания может инициировать и реализовать в определенный промежуток времени, добавил Баринов.

По словам основателя AT Consulting и президента Лиги цифровой экономики Сергея Шилова, дефицит работников — это сейчас главная проблема отечественной ИТ-индустрии. Специалисты не только уезжают в другие страны, но и работают из России удаленно на иностранные компании. Об этой же проблеме сообщало Минцифры в феврале этого года. По данным ведомства, дефицит квалифицированных кадров в сфере ИТ достигает от 500 тысяч до миллиона человек в год.

Исследование GeekBrains проводилось в ноябре 2021 года. В опросе участвовали более 5 тысяч респондентов разного пола и возраста, проживающие по всей России.