Ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от их размещения на своей территории, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия, это очень важно для всей Европы, это многосторонний формат. Альтернатива совместному использованию ядерного оружия НАТО — это двусторонние договоренности. Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — сказал он.

Столтенберг также заявил, что НАТО выступает в поддержку мира без ядерного оружия, но не может допустить, чтобы ядерного оружия не было у государств НАТО, при этом оно бы оставалось у других стран. Он также приветствовал переговоры России и США по стратегической стабильности, в том числе по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Система совместного использования ядерного оружия НАТО создает юридическую базу для размещения американского ядерного оружия в неядерных государствах Европы — членах альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания альянса.