Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН разработали проект гусеничного робота-черепахи для подавления «уличных беспорядков», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на сайт Роспатента.

Утверждается, что робот будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной. Одной из принципиальных особенностей изобретения является обтекаемый корпус машины, напоминающий панцирь черепахи. По задумке разработчиков, такая форма робота, во-первых, позволит избежать увечий в толпе — люди не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма. С другой стороны, такой корпус лишит возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его.

Согласно представленным авторами данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому человеку. Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка — получить доступ к его механизмам и элементам гусеничного шасси не получится.

Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет рассекать скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант — роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих «бесчинствующую толпу» на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.

В числе преимуществ разработки авторы отмечают способность роботов объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе «осиного» программного алгоритма.

В патенте также описан один из вариантов применения комплексов. Во время «беспорядков» роботы, группами или поодиночке, сближаются с нарушителем, предлагая через громкую связь прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода правоохранителей. При неподчинении и (или) попытке скрыться робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть либо накрывает его зарядом быстротвердеющей пены.

Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади. При этом Росгвардия не заказывала разработку робота-черепахи для подавления уличных беспорядков, сообщилТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, такого рода продукция для ведомства не представляет интереса.