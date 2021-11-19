Кибератаки могут вывести американскую систему противоракетной обороны из строя, пришел к выводу автор портала 19FortyFive Дэниэл Гур.

Существующая гиперзвуковая угроза, в частности, со стороны России и Китая, заставила Пентагон пересмотреть свой подход к системам ПРО. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли уже заявил, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать на высокой скорости, которая позволяет ракетам обходить систему ПРО.

Мощная американская техника предназначена для отслеживания и уничтожения обычных баллистических ракет и может быть модифицирована для борьбы с гиперзвуковым оружием. Речь идет о разработке специальных датчиков — системы HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor — космические сенсоры для отслеживания гиперзвукового и баллистического оружия), которая позволит отслеживать гиперзвуковые цели и даст возможность наводить на них существующие противоракеты.

При этом даже в случае успеха американских ученых в создании системы, надежно защищающей от гиперзвуковой угрозы, уязвимость ПРО в отношении кибератак сохранится. В недавнем отчете Счетной палаты США говорится о наличии уязвимостей в большинстве образцов американского оружия. Также проблемы с безопасностью нашли в системе ПРО.

Генеральный инспектор Пентагона отметил нехватку антивирусных программ, наличие уязвимостей в программном обеспечении, а также отсутствие механизмов многофакторной аутентификации. По мнению Гура, устранить уязвимости поможет новая программа Министерства обороны США Comply-to-Connect (C2C). Она подразумевает создание набора инструментов, которые обеспечат отслеживание всех действий в системе ПРО.