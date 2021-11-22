Калифорнийский инкассатор распылил по шоссе мешок денег

Инцидент с инкассаторской машиной произошел 19 ноября у города Карлсбад калифорнийского Сан-Диего. Во время движения автомобиля по неизвестной причине открылись двери, откуда на трассу посыпался долларовый дождь. Движение было парализовано автомобилистами, которые ринулись собирать бесхозную наличность. Теперь полиция устанавливает всех срочно разбогатевших граждан. #калифорния #денежныйдождь #инкассатор