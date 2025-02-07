ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп возвращает религию?
Дональд Трамп объявил о создании комиссии по религиозной свободе и целевой группы для борьбы с «антихристианскими предубеждениями» в федеральных структурах
Трамп возвращает религию?
Дональд Трамп / Reuters
7 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, заявил, что Америка «навсегда останется страной, ведомой Богом», и пообещал усилить защиту религии в стране.

«С самых первых дней существования нашей республики вера в Бога всегда была главным источником силы, которая наполняет сердце нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Президент анонсировал создание в Белом доме комиссии по религиозной свободе и офиса по делам веры. Он также сообщил, что подпишет указ, в котором поручит Министру юстиции Пэм Бонди создать целевую группу по борьбе с предвзятым отношением к христианам в федеральных ведомствах, включая Министерство юстиции, Налоговую службу (IRS) и ФБР.

«Эта целевая группа займется немедленным пресечением всех форм антихристианских нападок и дискриминации в федеральном правительстве», — пояснил Трамп.

Президент также сообщил о намерении работать с Конгрессом над модернизацией системы управления воздушным движением. Это заявление прозвучало на фоне недавнего столкновения армейского вертолета и коммерческого самолета, в результате которого погибли 67 человек.

Национальный молитвенный завтрак остается традицией, которую поддерживали все американские президенты, начиная с Дуайта Эйзенхауэра в 1953 году. Однако в 2023 году мероприятие было разделено на две части: одно — официальное, в Капитолии, где присутствовали законодатели и члены администрации, и другое — частное, с участием тысяч людей, организованное религиозной группой в одном из вашингтонских отелей.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us