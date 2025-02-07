Президент США Дональд Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, заявил, что Америка «навсегда останется страной, ведомой Богом», и пообещал усилить защиту религии в стране.

«С самых первых дней существования нашей республики вера в Бога всегда была главным источником силы, которая наполняет сердце нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Президент анонсировал создание в Белом доме комиссии по религиозной свободе и офиса по делам веры. Он также сообщил, что подпишет указ, в котором поручит Министру юстиции Пэм Бонди создать целевую группу по борьбе с предвзятым отношением к христианам в федеральных ведомствах, включая Министерство юстиции, Налоговую службу (IRS) и ФБР.

«Эта целевая группа займется немедленным пресечением всех форм антихристианских нападок и дискриминации в федеральном правительстве», — пояснил Трамп.

Президент также сообщил о намерении работать с Конгрессом над модернизацией системы управления воздушным движением. Это заявление прозвучало на фоне недавнего столкновения армейского вертолета и коммерческого самолета, в результате которого погибли 67 человек.

Национальный молитвенный завтрак остается традицией, которую поддерживали все американские президенты, начиная с Дуайта Эйзенхауэра в 1953 году. Однако в 2023 году мероприятие было разделено на две части: одно — официальное, в Капитолии, где присутствовали законодатели и члены администрации, и другое — частное, с участием тысяч людей, организованное религиозной группой в одном из вашингтонских отелей.