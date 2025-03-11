Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии начались «конструктивно», сосредоточившись на обеспечении справедливого и длительного мира, заявил во вторник руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Встреча с американской командой началась очень конструктивно, мы работаем над приближением справедливого и длительного мира», — написал высокопоставленный украинский чиновник в Telegram.

«Благодаря лидерству США и поддержке Европы мы, украинцы, наконец можем достичь мира. Но мы не можем позволить Российской Федерации избежать ответственности», — подчеркнул он.

В беседе с журналистом в Джидде Ермак также подчеркнул важность гарантий безопасности для предотвращения будущей агрессии.

«Гарантии безопасности — это очень важно, потому что мы хотим, чтобы эта агрессия никогда не повторилась в будущем. Конечно, это очень важно. Но сейчас мы считаем необходимым обсудить самое главное — как начать этот процесс. И мы очень открыты и хотим провести очень конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор с нашими американскими партнерами», — сказал он.

По данным МИД Украины, в состав украинской делегации входят Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлогг, которые принимали участие в предыдущих переговорах в Эр-Рияде, на этот раз отсутствуют.