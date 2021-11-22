С апреля 2020-го по октябрь 2021-го в России число участников и ветеранов Второй мировой войны сократилось с 1,21 млн до 896,8 тыс. человек, потери составили 312,6 тыс. человек, или 26%. К такому выводу на основе анализа данных Минтруда пришли «Ведомости».

До этого сокращение было не таким стремительным. В начале 2019 года участников и ветеранов войны в России было 1,28 млн человек. В 2020 году Минтруд пересчитал в сторону увеличения число вдов инвалидов и участников Второй мировой. Однако даже с учетом этих изменений динамика последних полутора лет показывает, что сокращение участников и ветеранов войны ускорилось примерно в 1,5 раза, пишет издание.

До 2019 года смертность среди лиц старше 85 лет снижалась. В 2020 году ситуация ухудшилась во всех возрастных группах старше 30 лет, отметил основатель исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников. По его словам, особенно резкие скачки смертности наблюдались у женщин старше 60 и мужчин старше 65 лет.

Число непосредственных участников и инвалидов Второй мировой войны, а также работавших на объектах противовоздушной обороны сократилось до 31,4 тыс. человек. В апреле 2020 года их было 55,5 тыс. человек, за пандемию умерли 24,1 тыс., или 43%, следует из данных Минтруда.

Ветеранов Второй мировой осталось 865,3 тыс. человек. Из них 458,9 тыс. — труженики тыла, 255 тыс. — вдовы инвалидов и участников войны, 76 тыс. — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 74,1 тыс. — пережившие блокаду Ленинграда, 1,1 тыс. — жители осажденного Севастополя и 54 человека — совершеннолетние узники фашизма.

По мнению Ракши, основная причина стремительного роста смертности ветеранов связана с пандемией. Большинство умерших от коронавируса (83%) — это люди старше 60 лет, сообщал в октябре Роспотребнадзор со ссылкой на данные Росстата.

Половине пожилых пациентов требуется госпитализация, отмечал оперативный штаб. У этой возрастной группы в 5,5 раза выше риск тяжелого течения COVID-19, у 75-летних — в 7 раз выше, а у лиц старше 80 лет — в 9 раз. Болезнь у пожилых развивается быстро, состояние стремительно ухудшается в течение трех дней.

Вакцинацию же прошла только треть пенсионеров, сообщал оперативный штаб. По словам председателя президиума Союза пенсионеров России и бывшего сенатора Валерия Рязанского, многие пожилые люди опасаются осложнений после прививки. В частности, речь идет о хронических заболеваниях, которые называют противопоказанием к вакцинации и которые часто встречаются у пожилых. Идти на прививку с ними можно, но только если они находятся в стадии ремиссии, отметили представители Российской ассоциации геронтологов и гериатров. Однако для определения стадии заболевания может понадобиться полноценное обследование, а не десятиминутный осмотр, положенный перед вакцинацией.

Другая проблема в том, что основные силы были брошены на вакцинацию, а лекарства пока нет, считает Рязанский. В итоге некоторые пожилые люди вместо прививки решают самоизолироваться и переждать очередную волну COVID-19, пока она не спадет или не создадут достаточно надежное лекарство.

По мнению Рязанского, нужны специальные меры поддержки, направленные на защиту здоровья пожилых. «[Люди старше 85 лет] в растерянности и не знают, вакцинироваться им или нет из-за боязни побочки», — отметил глава Союза пенсионеров. Он считает, что этой группе граждан могла бы помочь организация бесплатной консультативной помощи, полноценных исследований и тестирования.

«Прежде чем вакцинировать того, кто старше 85 лет, необходимо его хорошенько обследовать», — согласен вице-президент РАН академик Владимир Чехонин. Саму вакцинацию пожилых нужно проводить под самым внимательным медицинским наблюдением, добавил он.

В Роспотребнадзоре отмечали, что пожилые люди входят в группу риска по COVID-19, однако вакцинацию от коронавируса они переносят легко и без побочных эффектов. В Российской ассоциации геронтологов и гериатров вероятность побочных реакций после вакцинации у пожилых оценивали в 2%.