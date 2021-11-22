Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами, ранее использовавшимися Береговой охраной США, предназначенными для усиления ВМС Украины, в субботу прошел Черноморские проливы, направляясь в Одессу. США решили передать Украине катера после того, как возникли опасения относительно возможной российской агрессии, пишет «Голос Америки».

Американский грузовой корабль с двумя патрульными катерами на борту вышел из Балтимора 8 ноября. Украинские моряки уже прошли подготовку в США для обслуживания патрульных катеров. В 2019 году Украина уже получила два подобных катера.

Поставка катеров осуществляется в рамках реализации пакета мер безопасности для Украины, которой начиная с 2014 года США оказали помощь на сумму более $2,5 млрд, сообщило посольство США в Киеве.

Ранее TRT на русском писал, что американская компания SAFE Boats International получила контракт на проектирование, строительство и оснащение шести патрульных катеров типа Mark VI для военно-морских сил Украины на сумму около $85 млн. Работы по сборке катеров должны быть завершены к марту 2025 года. Правительство США также сохраняет опцию по предоставлению украинским ВМС еще двух катеров. Контракт должен полностью финансироваться правительством США в счет средств, выделяемых Украине по программам помощи Building Partner Capacity (BPC) в 2020 финансовом году ($43,7 млн) и военной помощи Foreign Military Financing (FMF) в 2021 финансовом году ($40,55 млн).

Киев утратил большую часть своей военно-морской мощи после аннексии Крыма, когда Россия захватила большую часть украинского военно-морского флота. С тех пор Украина пытается восстановить свои ВМС с помощью стран НАТО. Этим летом Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на сумму около 600 миллионов долларов. Украина, которая стремится стать членом НАТО, получила большую партию американских боеприпасов в начале этого года и противотанковые ракеты Javelin, что вызвало критику со стороны Москвы, которая заявила, что серьезно обеспокоена перспективой вступления Украины в НАТО.

В ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что ВСУ впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Американские ПТРК, по утверждению главы ГУР, вместе с беспилотниками Bayraktar, закупленные у Турции, станут существенным психологическим сдерживающим фактором для сепаратистов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Соединенные Штаты, Украина и НАТО в последние недели обвиняют Россию в угрожающем поведении в отношении Киева в связи с наращиванием российской военной группировки у украинской границы. Россия заявляет, что имеет право перебрасывать свои войска в любое место на своей территории и не планирует нападать на какую-либо страну. При этом в Кремле заявили в сентябре, что если НАТО расширит свою военную инфраструктуру в Украине, то это станет сигналом о пересечении «красной черты». С тех пор Москва начала обвинять Украину и НАТО в «дестабилизирующем поведении», в том числе в Черном море.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые, по мнению Вашингтона, свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. По информации агентства, в Европу направили в том числе карты, которые, как считает разведка США, показывают размещение российских войск и артиллерии в разных местах для быстрого и крупномасштабного вторжения в случае, если соответствующее решение будет принято. Дипломатов проинформировали об опасениях США, что Россия взвешивает возможность атаки в начале следующего года, пишет Bloomberg.

В данных разведки США, направленных в Европу, рассматривается сценарий с вторжением России в Украину через аннексированный Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тактических групп — это около 100 000 солдат, утверждает Bloomberg. Его источники описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию и рассчитанную на длительное время, говорится в тексте агентства.

По информации двух собеседников Bloomberg, примерно половина тактических групп уже находится на позициях, в случае вторжения будет оказываться поддержка с воздуха. Два источника Bloomberg также утверждают, что Россия объявила мобилизацию «десятков тысяч» резервистов в «беспрецедентных» после развала СССР масштабах. Россия публично не объявляла о мобилизации резервистов, подчеркнуло агентство.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью Military Time также заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года. Глава ГУР отметил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь. Кирилл Буданов подчеркнул, что масштабные российские военные учения «Запад-2021», прошедшие ранее в этом году, показали, что Россия может одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.