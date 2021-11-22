В ходе визита 18 ноября 2021 года в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса обсуждалась возможность строительства при испанском содействии авианосца — более крупного, чем достраивающийся сейчас для ВМС Турции на местной верфи Sedef Tuzla Tersanesi универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu, отмечает Military.com. УДК L 400 Anadolu также строится по проекту и при участии испанского судостроительного объединения Navantia.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 18 ноября заявил, что надеется на расширение сотрудничества в области обороны с союзником по НАТО Испанией. Эрдоган тогда упомянул УДК L 400 Anadolu и указал, что «первый авианосец не был крупным»: «Мы договорились о строительстве большого авианосца. И, возможно, мы также вступим [в сотрудничество] по подводной лодке. Мы так много можем сделать в оборонной промышленности, в том числе [в области] вооруженных и невооруженных беспилотных летательных аппаратов».

УДК L 400 Anadolu строится по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина — 38 м, высота — 58 м. Полное водоизмещение корабля составит порядка 28 000 т. Экипаж состоит из 350 человек, еще около 700 человек будут входить в так называемый амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла, десантных катеров и бронетехники. При проведении гуманитарных операций TCG Anadolu сможет вмещать до 5000 человек.

Как писал TRT на русском, официальная церемония первой резки стали для УДК Anadolu состоялась на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле 30 апреля 2016 года. Выступая на церемонии, президент Эрдоган заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного турецкого авианосца. УДК впервые был спущен на воду 4 мая 2019 года: крупнейший в истории турецких ВМС военный корабль был выведен из сухого дока для первых испытаний. После затопления дока TCG Anadolu был отбуксирован для прохождения первого этапа испытаний на воде, затем он снова вернулся в сухой док для дооборудования и завершения строительства.

Из-за исключения американцами Турции из программы самолета F-35 планируется обеспечить базирование на корабле БПЛА турецкого производства. Развертывание беспилотников изначально не предусматривалось, поэтому эти моменты не были учтены в проектировании и разработке корабля. Вопрос актуализировался в последний год, и специалисты думают над тем, как можно разместить дроны без серьезных модификаций, отмечал в апреле глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

Глава управления оборонпрома Турции указывал, что разработчики ударных БПЛА Bayraktar уже 14-15 месяцев занимаются вопросом создания аппаратов для базирования на УДК.