ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Французская Airbus D&S передала Турции спутник Türksat 5B
Производство и тестовые испытания телекоммуникационного космического аппарата успешно завершились
Французская Airbus D&S передала Турции спутник Türksat 5B
Фото: АА / Others
22 ноября 2021 г.

Турецкий оператор спутниковой связи и кабельного телевидения Türksat AŞ получил спутник Türksat 5B в ходе церемонии, организованной на предприятии Airbus Defence and Space (Airbus D&S) во Франции.

Производство и тестовые испытания телекоммуникационного космического аппарата успешно завершились. Сейчас компании готовятся к транспортировке спутника на предприятие американской компании SpaceX.

Спутник Türksat 5B планируется запустить в космос в декабре с базы на мысе Канаверал во Флориде, США (Cape Canaveral Space Force Station, CCSFS). На орбиту турецкий спутник доставит ракета Space X Falcon 9.

Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat. Этот телекоммуникационный спутник относится к категории высокоэффективных спутников, обладающих по меньшей мере в 20 раз более высокой пропускной способностью, чем спутники, работающие в сетях Фиксированной спутниковой службы (ФСС).

Помимо Турции в зону покрытия Türksat 5B войдут весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

Благодаря полезной нагрузке в ​​Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Национальной космической программы заявил, что в честь 100-летия Республики планируется к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства. По словам турецкого президента, само по себе обнародование программы – это «поворотный момент в истории страны» и «результат длительного планирования и множества усилий». «Эта программа охватывает реальные и одновременно конкурентные цели, она станет нашей дорожной картой в космосе. Желаю, чтобы эта карта привела нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке», — отметил Эрдоган. По его словам, основная и самая важная миссия программы — высадка аппарата на Луну в год столетия Республики.

Как писал TRT на русском, что компания TAI (Turkish Aerospace Industries) поставит аргентинцам несколько спутниковых подсистем, различное оборудование и инженерные услуги в рамках первого экспортного проекта Турции в области космоса.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us