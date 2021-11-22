Турецкий оператор спутниковой связи и кабельного телевидения Türksat AŞ получил спутник Türksat 5B в ходе церемонии, организованной на предприятии Airbus Defence and Space (Airbus D&S) во Франции.

Производство и тестовые испытания телекоммуникационного космического аппарата успешно завершились. Сейчас компании готовятся к транспортировке спутника на предприятие американской компании SpaceX.

Спутник Türksat 5B планируется запустить в космос в декабре с базы на мысе Канаверал во Флориде, США (Cape Canaveral Space Force Station, CCSFS). На орбиту турецкий спутник доставит ракета Space X Falcon 9.

Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat. Этот телекоммуникационный спутник относится к категории высокоэффективных спутников, обладающих по меньшей мере в 20 раз более высокой пропускной способностью, чем спутники, работающие в сетях Фиксированной спутниковой службы (ФСС).

Помимо Турции в зону покрытия Türksat 5B войдут весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерия, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

Благодаря полезной нагрузке в ​​Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Национальной космической программы заявил, что в честь 100-летия Республики планируется к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства. По словам турецкого президента, само по себе обнародование программы – это «поворотный момент в истории страны» и «результат длительного планирования и множества усилий». «Эта программа охватывает реальные и одновременно конкурентные цели, она станет нашей дорожной картой в космосе. Желаю, чтобы эта карта привела нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке», — отметил Эрдоган. По его словам, основная и самая важная миссия программы — высадка аппарата на Луну в год столетия Республики.

Как писал TRT на русском, что компания TAI (Turkish Aerospace Industries) поставит аргентинцам несколько спутниковых подсистем, различное оборудование и инженерные услуги в рамках первого экспортного проекта Турции в области космоса.