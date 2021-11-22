За десять месяцев 2021 года на азербайджанских автозаводах было собрано 1862 автомобиля, сообщает Сaspian News.

Согласно данным, опубликованным Государственным комитетом статистики Азербайджана, общее производство автомобилей в стране выросло на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 365 единиц.

На заводе в Гяндже в 2021 году был собран 581 трактор, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. К 1 ноября 2021 года 56 новых тракторов было размещено на складе готовой продукции. Азербайджанские пассажирские автомобили производятся и собираются на заводах в Аджикабульском, Нефтчалинском и Нахичеванском районах. На крупнейшего производителя автомобилей Азербайджана, «Азермаш», приходится большая часть произведенных пассажирских транспортных средств в стране.

Расположенный в Нефтчалинском промышленном квартале завод «Азермаш» производит автомобили Khazar в сотрудничестве с иранской компанией Khordo. Khazar представлен в двух моделях, SD и LD. Автомобили оснащены ручной коробкой передач, 1,7-литровыми двигателями и соответствуют Евро-5 — наивысшему экологическому стандарту, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, и международным стандартам безопасности автомобилей. SD оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, мощность двигателя LD — 150 лошадиных сил.

Обе модели могут работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Стоимость автомобилей колеблется в диапазоне от $8,2 до $11,75 тысяч. С сентября 2021 года «Азермаш» собирает автомобили и пикапы Chevrolet, а также узбекские автобусы SamAvto.

Изначальная мощность завода составляет 5 тысяч единиц таких моделей, как Nexia, Cobalt, Damas и Labo, а также 1 тысячу автобусов SamAvto, в рамках производства которых «Азермаш» сотрудничает с узбекистанской компанией UzAuto Motors. «Азермаш» планирует увеличить производство до 10 тысяч автомобилей в ближайшие годы. Продукция будет реализовываться как на азербайджанском, так и на зарубежных рынках. 20% автомобилей будут продаваться в странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сейчас на Гянджинском автомобильном заводе собирается девять всемирно известных моделей тракторов «Беларус», в том числе и сельскохозяйственные машины. На заводе также производятся краны, мусоровозы и 18 моделей больших, средних и малых грузовиков российской марки «КАМА» и белорусской «МАЗ».