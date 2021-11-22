Узбекистан впервые будет представлен в Бюро Совета ООН по правам человека, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Государства-члены Азиатско-тихоокеанской региональной группы единогласно поддержали кандидатуру постоянного представителя Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбека Лапасова на должность заместителя председателя Совета ООН по правам человека на 2022 год.

Улугбеку Лапасову 39 лет, он родился в Самарканде. Лапасов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии министерства иностранных дел Узбекистана и Университета имени Жана Мулена-3 (Лион, Франция).

Он работал в посольствах Узбекистана в Бельгии и Франции, в управлении министерства иностранных дел республики по сотрудничеству со странами Европы и НАТО. С 2014 года Лапасов работает в постоянном представительстве Узбекистана при ООН и других международных организациях в Швейцарии. Постоянным представителем Лапасов был назначен в 2018 году.

В состав Бюро Совета ООН по правам человека входят председатель и четыре его заместителя, представляющие разные географические группы. Лапасов будет представлять государства, которые являются членами Азиатско-тихоокеанской региональной группы, насчитывающей 56 стран.

«Назначение представителя Узбекистана является примером положительной оценки мировым сообществом проводимых в республике широкомасштабных реформ в области прав человека. В 2020 году Узбекистан был избран полноправным членом СПЧ на 2021-2023 годы и ведет активную работу в рамках организации. В октябре текущего года по инициативе нашей страны принята первая Резолюция Совета о правах молодежи в период пандемии, которую поддержали все члены СПЧ и около 60 государств выступили соавторами документа», — сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

В состав Совета ООН по правам человека входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета по правам человека проходят в Офисе ООН в Женеве.