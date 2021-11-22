Государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерег сторонние силы, включая российскую ЧВК «Вагнера», от вмешательства в ситуацию в Мали, сообщает Associated Press.

Он отметил, что США с партнерами содействуют усилиям в поддержку стабильности в Мали. «Было бы особенно прискорбно, если бы внешние силы, я, в частности, имею в виду группу «Вагнера», еще больше все усложняли и запутывали в Мали», — сказал Блинкен.

По мнению главы Госдепа, международное сообщество должно поддержать Мали, как только демократически избранное правительство приступит к исполнению своих обязанностей.

Как писал ранее TRT на русском, 13 сентября агентство Reuters сообщило о желании властей Мали пригласить в страну российских наемников. Согласно информации агентства, переходное правительство, созданное в Мали после переворота в 2020 году, и ЧВК «Вагнер» планируют подписать соглашение, которое предусматривает обучение малийской армии и защиту высокопоставленных чиновников.

В западноафриканскую страну могут отправиться около тысячи наемников. В министерстве обороны Мали сообщили, что им неизвестно о таком соглашении, однако правительство открыто к переговорам со всеми.

В ответ на это Франция пригрозила вывести свои войска из Мали. Как заявили министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли, французская военная миссия в Мали несовместима с присутствием в этой стране наемников ЧВК «Вагнер». По словам главы МИД, ЧВК «Вагнер» — это военное формирование, отметившееся поборами и насилием любого рода на территории своего присутствия. Он добавил, что в Центральноафриканской республике присутствие российских наемников спровоцировало ухудшение ситуации с безопасностью.

Уже после заявлений французских министров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет. Это заявление никак не противоречит информации Reuters и словам французских министров, так как ЧВК «Вагнер» не является подразделением Вооруженных сил РФ. При этом Москва не признает и сам факт существования ЧВК «Вагнер». Тем не менее, в последние годы благодаря публикациям СМИ стало известно о присутствии российских наемников в некоторых странах Ближнего Востока и Африки. В частности, бойцы ЧВК «Вагнер» принимали и принимают участие в конфликтах в Сирии, Ливии, Судане, Центральноафриканской республике и Мозамбике.