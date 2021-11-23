ПОЛИТИКА
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У пациентов психоневрологического интерната больше 133 тыс. подписчиков в TikTok
Пациенты психоневрологического интерната № 9 Санкт-Петербурга рассказывают о своей повседневной жизни в TikTok. За обновлениями в аккаунте следят больше 133 тысяч человек, а видео набирают свыше 2,3 миллионов лайков. #tiktok #петербург #интернат
Пациенты психоневрологического интерната № 9 Санкт-Петербурга рассказывают о своей повседневной жизни в TikTok. За обновлениями в аккаунте следят больше 133 тысяч человек, а видео набирают свыше 2,3 миллионов лайков. / Others
23 ноября 2021 г.
Истории
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