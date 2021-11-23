22 ноября утром в общественном транспорте Татарстана начали действовать QR-коды, о вводе которых по всей России говорили всю прошлую неделю. Только за утро были высажены 500 пассажиров, включая людей с медотводами. Но проблемы получили даже те, у кого QR-коды имелись, потому как в транспорте проверяли не только их, но и документы пассажиров. Из-за неотлаженной и не совсем продуманной процедуры, по наблюдениям корреспондента РБК Татарстан, автобусы на остановке проверялись порядка 20 минут.

Введение такой, как говорят в правительстве, экстренной меры жители России называют «вакханалией», а правозащитники напоминают о нарушении конституционных свобод населения. Однако политологи уверены, что никакого QR-саботажа в России не будет, потому что чиновники на местах получат в принимаемых законах удобные им лазейки, а народ повозмущается и привыкнет. Ну или купит «бумажку».

Политическая стадия COVID

То, что активно обсуждаемые в ноябре QR-коды в России совершенно точно неизбежны, стало понятно 16 ноября, когда глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действующие ковид-ограничения и правила сразу до 2024 года. Это решение тут же поддержал Кремль: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его техническим — «чтобы каждый раз не продлевать», допустив досрочную отмену фактически лишь в случае, если пандемия завершится раньше.

Но при этом Песков признал ошибочность первоначальной оценки ситуации Кремлем. «Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. Скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — сообщил он журналистам на брифинге.

Такое заявление спикера Кремля аналитики назвали событием в политической жизни страны. Оно ни много ни мало тянет на сенсацию, уверен обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе: «…потому что наша власть никогда не признает ошибок, самый распространенный ответ в такой ситуации: вирус пришел извне, и проблема эта — не наша, и так, собственно, во всем — трудности возникают из-за внешнего воздействия или козней врагов, а у нас — «тихая гавань». Добавляет масла в огонь и тот факт, что в России фиксировалась победа над коронавирусом, говорит Дризе, как минимум несколько раз и, как правило, под девизом «иностранцы нам завидуют».

Эксперты канала «Псковская лента новостей» также считают заявление пресс-секретаря президента событием «из ряда вон»: «Это едва ли не первый случай в современной истории России, когда власть признала свою ошибку. Да еще и устами Пескова, который является, в некотором смысле, фигурой символической». Эксперты теперь гадают, что будет дальше, поскольку уверены, что подобное заявление не могло появиться без умысла: скорее всего «в недрах кремлевских башен созрело решение по ситуации».

Среди вариантов они называют «новый железный занавес» и объясняют его тем, что процент вакцинации населения пусть не быстро, но растет, а значит, в ближайшей перспективе властям пришлось бы принимать решения по возвращению к доковидным временам, что не вяжется с проводимой «реконструкцией СССР в 21-м веке». Держать границы закрытыми под эгидой защиты здоровья граждан — просто-напросто удобно.

Другая возможная причина публичного признания ошибки правительством — рейтинг президента. «Даже прокремлевские социологи пишут, что рейтинг просел, — уточняет «Псковская лента новостей». — Причем именно по причине принимаемых в стране антиковидных мер. Это такая проблема, которую сложно игнорировать, поэтому, видимо, решено задействовать «план Б». Эксперты отмечают, что болезнь «перешла в политическую стадию».

Экстренные законопроекты

Действительно, в середине ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Вступление документов в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, пока власти взяли паузу до 14 декабря.

Первый законопроект (поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») регулирует введение QR-кодов в общественных местах. После его принятия местные власти должны обеспечить населению возможность посетить массовые мероприятия, организации культуры, общественного питания и розничной торговли по QR-коду, медотводу с отрицательным ПЦР-тестом или по документу о том, что человек переболел COVID-19. Решения о том, где именно будут использовать QR-коды, будут принимать региональные власти. По идее, работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости данный законопроект не затрагивает.

А вот второй законопроект (вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта) касается непосредственно междугородных и международных поездок: с даты, которую установит правительство, обязательные QR-коды введут на самолетах и поездах.

Кстати, глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов выступил против QR-кодов при продаже билетов, но — не при посадке в самолет. Проверка кодов на этапе покупки, заявил РБК и представитель «Победы», «нарушит права граждан»: «Может получиться, что те люди, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше». А пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова заключила: «Возможное требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки». Ее необходимость в принципе наглядно показало первое утро с QR-кодами в Татарстане.

Однако данные законопроекты в правительстве называют экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с пандемией и предлагают для них максимум переходные периоды, а также ограничивают временными рамками до 1-го июля 2022-го. По крайней мере, пока.

Несвобода перемещения

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная считает QR-код сегодня жизненной необходимостью. «Если сейчас пассажиры будут садиться в самолет только по QR-кодам, то, конечно, это на 100% не гарантирует нераспространения инфекции, но значительно снижает риски, — объяснила она. — То же самое поезда — также процесс принятия пищи, мы же не будем спать в маске в поезде дальнего следования. Поэтому, конечно, если буду знать, что рядом пассажир вакцинирован, то я буду спать спокойно в этом купе».

По мнению директора национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, данная мера также будет стимулировать людей вакцинироваться и положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса.

Другой вопрос, что во многих регионах она уже действует: региональные власти в зависимости от эпидобстановки с самого начала ноября самостоятельно решали, куда народ на их территории может ходить только по «пропускам». Почему же тогда правительству потребовалось закрепить эту систему именно на уровне федерального законодательства? Потому что, рассказал РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов, речь идет об ограничениях конституционных прав граждан, и «законопроект должен установить общие рамки для регионов, в пределах которых они смогут принимать указы и детализировать требования».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай напомнила, что права и свободы человека, в том числе право на передвижение, могут быть ограничены только федеральным законом. «Внесение изменений в федеральные законы, регулирующие отношения, возникающие при оказании услуг различными перевозчиками, фактически позволит ограничить перемещение граждан как внутри страны, так и за рубеж», — уточнила юрист.

«Однозначно, это сегрегация общества. Однозначно, это нарушение конституционных прав граждан, — сказал Би-би-си член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. — Конституция говорит о том, что даже ради общественного блага нельзя умалять гарантированные конституционные права и свободы».

«Левые» сертификаты

Вводимые QR-коды — мера, может, и эффективная, только еще и однозначно директивная. Поэтому напрашивается еще один вопрос: возможен ли в России QR-саботаж? Причем от номенклатуры и от общественности. Политолог Дмитрий Михайличенко и экономист Александр Баврин сомневаются: «Вряд ли. А недовольными в обществе могут заняться силовики. Поэтому перспективы открытого QR-саботажа — средние, а вот скрытое и устойчивое недовольство будет значительным. Никаким пиаром и обещаниями со стороны политиков его отлакировать не получится».

По их мнению, существующая система так и не дала ответ на очень важный вопрос: как пресечь незаконные схемы распространения левых сертификатов вакцинированных? Ведь пока нет решения этой проблемы, «любая QR-кодизация не будет эффективной с точки зрения антиковидной политики».

Действительно, то, что происходит на черном рынке, позволяет говорить журналистам об эпидемии обмана. Рынок поддельных QR-кодов о вакцинации растет в России пугающими темпами, которые только ускорили внедряемые законопроекты. Первые объявления о продаже QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве появились в июне 2021 года. Тогда средняя цена одного кода равнялась примерно 11 000 рублей. И предложений было не слишком много: специалисты по кибербезопасности рассказывали, что им удалось обнаружить около десяти объявлений.

А уже недавно ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров сообщил «Секрету» о 3000 объявлений о продаже QR-кодов, медотводных справок и сертификатов. «Сейчас довольно много комбопредложений: сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал, что уже подразумевает генерацию QR-кода», — рассказали представители Group-IB.

Как отмечает «Секрет», правоохранительные органы пытаются бороться с поставщиками подобных услуг. Так, в начале ноября представители МВД сообщили, что всего во втором полугодии возбудили 503 уголовных дела и установили личности 293 человек, причастных к изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных справок о медотводе от прививки. Кроме того, по инициативе ведомства заблокировали больше 2000 сайтов, через которые распространялись фальшивки.

Однако усилий МВД, очевидно, недостаточно. В том же Telegram масса соответствующих групп и каналов с сотнями тысяч подписчиков. Это при том, что никаких обновлений эти группы и каналы не публикуют — только расценки и контакты менеджеров. Кстати, «сертификат о вакцинации с внесением в реестр» подешевел и «ускорился»: теперь он стоит около 4000 рублей и изготавливается не три недели, как летом, а три дня.

Интересно, что в Госдуме уже выступили с инициативой не наказывать россиян, купивших QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, — но только в том случае, если они одумались и все же решили сделать настоящую прививку.

«(Нужно) дать определенный срок в течение двух недель, может быть, месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет», — предложил зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.