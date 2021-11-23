Министерство культуры и туризма Турции опубликовало данные о числе иностранных туристов, приехавших в страну в октябре, а также с начала 2021 года. По сведениям ведомства, в октябре текущего года в страну приехало на 99% больше по сравнению с октябрем 2020 года — 3 471 540 человек. Это оказалось лишь немногим меньше, чем сентябрьский показатель 3 513 453 туриста.

Для сравнения, в допандемийный 2019 год Турция приняла в октябре 4 291 574 туриста. Таким образом, иностранный турпоток восстановился на 82%.

При этом Россия оказалась крупнейшим рынком въезда для Турции с начала года и в октябре в частности. За прошедший месяц страну посетило 905 тыс. российских туристов, подавляющее их число приехали в провинцию Анталья.

Турпоток из Германии составил 476 тыс. человек. На третьем месте по числу туристов находится Украина — 217 тысяч за месяц. По словам главы немецкого отделения крупнейшей туристической компании TUI Штефана Баумерта, наряду с Турцией в число лидеров по популярности среди немецких туристов входят Балеарские острова и Греция. Однако Турция входит в число стран, где немецкие туристы больше всего бронируют отели на 2022 год

Если говорить о результатах с начала года, то иностранный турпоток в страну вырос на 89% и составил 21,055 млн человек. Если к этой цифре прибавить граждан Турции, постоянно проживающих за границей, то она вырастет до 24,979 млн. 4,362 млн туристов из этого числа прибыли из России. Немецкий турпоток составил 2,745 млн, а украинский — 1,971 млн. Таким образом, цель в 25 млн иностранных туристов, которую заявило Министерство культуры и туризма по итогам 2021 года, выглядит вполне достижимой.