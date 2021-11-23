Сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке вызвали сообщения о вероятном военном вторжении в Украину, пишет «Коммерсант».

Ведущие фондовые индексы обвалились 22 ноября на 3,6–5,6% и откатились к уровням начала сентября. За этим последовал рост курса американского доллара. Впервые за последние пять месяцев он поднялся выше 75 руб./$, а доходность долгосрочных ОФЗ приблизилась к 9% годовых. Участники рынка оценили эту реакцию как чрезмерно эмоциональную и ожидают коррекции при отсутствии эскалации.

Как пишет «Ъ», массированная игра на понижение рублевых активов началась с открытия биржевых торгов в понедельник. По итогам основной сессии индекс РТС потерял 5,55%, закрывшись на отметке 1628,1 пункта — минимального значения с 26 августа. Индекс Московской биржи обновил трехмесячный минимум, снижавшийся за день на 3,58% до отметки 3872,77 пункта. За два дня индексы потеряли 7,6% и 5,4% соответственно.

«Иностранные инвесторы не любят такие новости, поэтому начались распродажи на рынке акций и госбумаг», — отмечает личный брокер «Открытие Инвестиции» Алмаз Марданшин. По словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, косвенные признаки того, что продавали международные инвесторы,— это резкий рост оборотов в первую очередь в ликвидных «голубых фишках», например, «Газпроме» и Сбербанке. Обороты с этими ценными бумагами в сумме составили 88 млрд руб., что в 1,7 раза выше показателя пятницы. При этом их акции упали в цене соответственно на 4,2% и 5,6%.

23 ноября российский фондовый рынок начал торги с падения до минимумов с лета. Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 3800 пунктов, индекс РТС — ниже 1600 пунктов впервые с июля. Однако после провала ключевые индексы рынка вышли в плюс

С 6 по 10 сентября российский фондовый рынок успел показать новые рекорды — индекс Мосбиржи впервые превысил отметку 4000 пунктов на фоне сильной корпоративной отчетности компаний, общего стабильного настроения рынков и сохранения мягкой монетарной политики центральных банков — ФРС и ЕЦБ.

Соединенные Штаты, Украина и НАТО в последние недели обвиняют Россию в угрожающем поведении в отношении Киева в связи с наращиванием российской военной группировки у украинской границы. Россия заявляет, что имеет право перебрасывать свои войска в любое место на своей территории и не планирует нападать на какую-либо страну. При этом в Кремле заявили в сентябре, что если НАТО расширит свою военную инфраструктуру в Украине, то это станет сигналом о пересечении «красной черты». С тех пор Москва начала обвинять Украину и НАТО в «дестабилизирующем поведении», в том числе в Черном море.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые, по мнению Вашингтона, свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. По информации агентства, в Европу направили в том числе карты, которые, как считает разведка США, показывают размещение российских войск и артиллерии в разных местах для быстрого и крупномасштабного вторжения в случае, если соответствующее решение будет принято. Дипломатов проинформировали об опасениях США, что Россия взвешивает возможность атаки в начале следующего года, пишет Bloomberg.

В данных разведки США, направленных в Европу, рассматривается сценарий с вторжением России в Украину через аннексированный Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тактических групп — это около 100 000 солдат, утверждает Bloomberg. Его источники описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию и рассчитанную на длительное время, говорится в тексте агентства.

По информации двух собеседников Bloomberg, примерно половина тактических групп уже находится на позициях, в случае вторжения будет оказываться поддержка с воздуха. Два источника Bloomberg также утверждают, что Россия объявила мобилизацию «десятков тысяч» резервистов в «беспрецедентных» после развала СССР масштабах. Россия публично не объявляла о мобилизации резервистов, подчеркнуло агентство.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью Military Time также заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года. Глава ГУР отметил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь. Кирилл Буданов подчеркнул, что масштабные российские военные учения «Запад-2021», прошедшие ранее в этом году, показали, что Россия может одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.