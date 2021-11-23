Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что возглавит войска страны на фронте, чтобы дать отпор повстанцам из северного штата Тыграй, которые последовательно приближаются к столице Аддис-Абеба.

«Время требует от народа жертв, — цитирует во вторник его обращение к нации эфиопский телеканал Fana. — С этой целью я с 23 ноября выйду на поле битвы с тем, чтобы возглавить наши силы обороны».

Он также призвал всех граждан страны присоединиться к тем, кто сейчас сражается против повстанцев: «Те, кто хочет войти в историю, встаньте на защиту своей страны. Встретимся на фронте».

Глава правительства разместил свое обращение в Twitter сразу же после завершения поздно вечером 22 ноября заседания исполкома правящей в Эфиопии Партии процветания, лидером которой он является. По итогам встречи министр обороны Эфиопии Абрахам Белай заявил, что принят пакет важных решений. «Нынешняя ситуация продолжаться не может, — подчеркнул он. — Это значит, что будут изменения». Однако он не сообщил, какие именно действия будут предприняты федеральными властями для изменения создавшегося положения.

Абий Ахмед Али — первый премьер Эфиопии, принадлежащий к народу оромо, а также первый мусульманин на этом посту. Он занял должность председателя правительства 1 апреля 2018 года. В 2019 году ему присудили Нобелевскую премию мира за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Конфликт между правительственными силами и повстанцами из штата Тыграй продолжается уже год, власти попытались силой выдавить из штата местное правительство за неповиновение федеральному центру. Кампания шла достаточно успешно, но летом 2021 года силы Ахмеда Али начали проигрывать. Повстанцы же серьезно продвинулись в сторону столицы — им осталось всего 220 км до Аддис-Абебу. Сейчас повстанцы ведут наступление на юг по автотрассе А-2 с тем, чтобы выйти к городу Дебре-Бирхану, расположенному в 130 километрах от Аддис-Абебы.

22 ноября посольство Турции в Аддис-Абебе рекомендовало турецким гражданам, находящимся в Эфиопии, покинуть страну из-за эскалации ситуации. «В связи со стремительным ухудшением ситуации с безопасностью в Эфиопии нашим гражданам, находящимся в стране, рекомендуется покинуть Эфиопию регулярными рейсами», — отмечалось в сообщении дипмиссии.

США, Турция, ЕС, АС и ряд африканских стран призвали конфликтующие стороны к прекращению огня и перемирию.