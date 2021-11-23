Российские колесные машины на унифицированной боевой платформе «Бумеранг» получат детали, напечатанные на 3D-принтере, сообщила Военно-промышленная компания (ВПК) в Instagram.

«Совсем недавно для опытного производства в ООО «Военно-инженерный центр» (входит в ВПК) было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колесной бронированной платформы «Бумеранг» с использованием промышленного 3D-принтера», — приводятся слова генерального директора ВПК Александра Красовицкого.

Красовицкий подчеркнул, что 3D-печать позволит снизить стоимость изготовления опытных образцов техники. Кроме того, новый метод даст возможность ускорить процесс создания сложных деталей для машин.

«Бумеранг» — перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году, а также бронетранспортер К-16.

В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.