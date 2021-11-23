Продукция гиганта потокового онлайн-вещания Netflix принесла экономике Турции около 583 млн турецких лир ($52 млн), в компании занято более 3300 человек, пишет Daily Sabah.

Проведенное независимой международной консалтинговой фирмой исследование определило влияние турецкой продукции Netflix на национальную экономику, ее вклад в турецкую культуру и в создание новых рабочих мест в творческой индустрии страны.

В исследовании был охвачен период с 2018 года, когда на экраны вышел «Защитник» («Hakan: Muhafız»), первый оригинальный турецкий сериал Netflix, по сегодняшний день. С 2018 года было выпущено более 10 турецких проектов, а Netflix создал более 1700 рабочих мест для актеров и съемочных групп в этих картинах. Кроме того, было создано более 1600 рабочих мест для актеров и съемочных групп, работавших над проектами, которые находятся в стадии постпродакшена и выйдут на платформе в 2021 и 2022 годах.

С более широкой культурной точки зрения инвестиции Netflix в турецкие проекты приносят пользу креативной экономике страны как за счет увеличения продаж книг, которые стали базой для тех или иных картин, так и за счет увеличения числа посетителей мест, засветившихся в контенте Netflix. «Защитник», например, внес значительный вклад в рост популярности романа Ипек Гёкдель «Каракалем, или Странная история молодого человека» («Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi»), на котором основан сериал.

Сервис Goodreads, который позволяет осуществлять поиск в своей базе данных книг, цитат и отзывов, выявил резкое увеличение числа отзывов на книгу с момента выхода в эфир первого сезона сериала. Более трети рецензий на книги, размещенных на веб-сайте Goodreads в 2018 году, были опубликованы в течение двух недель после выхода картин Netflix.

Многие знаковые места в Стамбуле, такие как площадь Султанахмет, мечеть Айя-София, Гранд Базар и мавзолей Мимара Синана, представленные в картинах Netflix, продолжают привлекать внимание аудитории по всему миру. Кроме известных по всему миру стамбульских локаций, в произведенной в Турции продукции Netflix также фигурируют: Айвалык (ил Балыкесир), провинция Газиантеп, Бодрум, Бозджаада, провинция Бурса, Измир, провинция Шанлыурфа и Гебекли-Тепе.

Опрос, проведенный Istanbul Economic Research в 2020 году, показал, что зрители «Защитника» с большей вероятностью поедут в Турцию, чем те, кто не смотрел сериал. Еще один сериал Netflix «Любовь 101» («Aşk 101») способствовал популярности турецких песен. В первом сезоне в сериале звучит английская и турецкая музыка. По сути, картина предоставила международную платформу для многих турецких артистов, таких как Барыш Манчо, Левент Юксель и местная рок-группа Mor ve Ötesi.